"Кресты" адаптируют под гостиницу и рестораны

Новый владелец бывшей тюрьмы "Кресты" "КВС-Всеволожский" намерен подготовить изменения в проект планировки территории (ППТ). Соответствующее уведомление компании было опубликовано на сайте Смольного 23 апреля, обратила внимание "Фонтанка".

Документ был направлен председателю комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Юлии Киселевой 14 апреля. Изменения планируется внести в участок территории, ограниченный Арсенальной набережной и улицами Михайлова, Комсомола, Арсенальной. Соответствующую документацию компания намерена подготовить за свой счет в течение одного года.

"КВС-Всеволожский" планирует внести изменить красные линии, границ зон размещения объектов, характеристики объектов капитального строительства, вид разрешенного использования земельного участка и т.д. В уведомлении также указано, что на территории планируется возвести магазины, заведения общепита, гостиницы, парковку, а также спортивные и культурно-досуговые объекты.

Последний ППТ был утвержден еще в 2012 году. Тогда здание историческое здание "Крестов" еще использовалось в качестве СИЗО №1.

Напомним, что о продаже "Крестов" группе компаний "КВС" стало известно после проведения торгов 21 февраля. "КВС" выкупил здание бывшей тюрьмы за 1,136 млрд рублей. В итоге компания получила земельные участки площадью 3,9 гектара и здания общей площадью 41,2 тысячи квадратных метров. Лот не включал в себя храм святого Александра Невского, расположенный на территории бывшего СИЗО, – он был передан в собственность РПЦ.

Историческая тюрьма была построена в 1884–1889 годах. За свою историю "Кресты" стали местом заключения многих известных личностей, включая Льва Троцкого, Иосифа Бродского и Николая Заболоцкого. В качестве СИЗО здание перестало использоваться в 2017 году, тогда же всех заключенных перевезли в новое СИЗО "Кресты-2" в Колпино.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного