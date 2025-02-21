"Кресты" достались ГК "КВС"

Группа компаний "КВС" стала новым владельцем комплекса бывшего следственного изолятора "Кресты" на Арсенальной набережной в Петербурге, об этом 21 февраля сообщили в пресс-релизе "КВС".

Как рассказали в компании, объект пройдет бережную реставрацию и преобразится в общественное пространство, сочетающее культурное наследие и современные функции.

В ходе аукциона на покупку комплекса рассматривались две заявки. Одним из претендентов был глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн, который планировал создать на базе "Крестов" креативное пространство с фестивальной площадкой и музеями. Однако, несмотря на повышение ставки на 100 млн рублей сверх изначальной суммы в 1 млрд, победу одержала ГК "КВС".

Финкельштейн, комментируя итоги торгов "Фонтанке", отметил, что его концепция была ориентирована на музейный формат, а не на девелопмент, поэтому конкурировать с другой заявкой было сложно.

Напомним, что лот включал в себя земельные участки площадью 3,9 гектара и здания общей площадью 41,2 тысячи квадратных метров. Из лота были исключены переданную епархии церковь Святого князя Александра Невского и общежитие. В качестве следственного изолятора "Кресты" закрылись в 2017 году, в этом же году всех заключенных перевезли в новое СИЗО "Кресты-2".

Фото: пресс-служба Смольного