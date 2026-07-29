Горсуд оставил в силе отказ признавать памятником школу Берггольц

Петербургский Городской суд 29 июля оставил в силе отказ КГИОП признать объектом культурного наследия здание школы на проспекте Обуховской Обороны, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Решение вынесли после выступления эксперта КГИОП Олеси Чайниковой, которая не нашла архитектурной ценности в объекте. Здание хотят снести для строительства Большого Смоленского моста.

Чайникову вызвали в суд по ходатайству представителей градозащитного сообщества, которые выступили истцами по делу. В своем заключении она пришла к выводу об отсутствии ценности и индивидуальности объекта, охарактеризовав его как "типовой объект массовой застройки". Кандидатуру Чайниковой для проведения исследования ранее предложили представители КГИОП.

Сторона истцов представила суду рецензию на историко-культурную экспертизу Чайниковой и задала ей ряд вопросов о содержании экспертизы. В частности, их интересовали методики и критерии оценивания художественного, мемориального и материального значения здания на проспекте Обуховской Обороны. По словам специалиста, утвержденной методики оценивания памятников не существует, а автор вправе проводить исследование по своему усмотрению, приводя необходимые обоснования, перечень использованных материалов и научных трудов других экспертов.

Истцы указали, что в заключении Чайникова называет школьные годы Берггольц "периферийным" периодом ее жизни. Эксперт в ответ согласилась, что сделала такой вывод, опираясь на личное мнение. Кроме того, представителя активистов волновали фрагменты экспертизы о штабе 1-й гвардейской Ленинградской стрелковой дивизии народного ополчения, которая размещалась в здании школы во время Великой Отечественной войны, и якобы противоречивые сведения в экспертизе о жизни и творчестве Берггольц.

Чайникова заявила, что лично осматривала здание в конце мая, провела фотофиксацию места, имеет необходимое образование и опыт, а также провела качественное исследование биографии поэтессы. Отдельно специалист прокомментировала собственные выводы о парадной лестнице внутри здания, по защите которой ряд активистов успели подать заявку в КГИОП в начале мая 2026 года. По ее словам, она не нашла в кованом ограждении и самом элементе никакой ценности.

— Это большой вопрос, по каким ступенькам ходила Оля [Ольга Берггольц] каждый день, — сказала Чайникова.

Сторона истцов заявила, что экспертиза Чайниковой не может служить письменным доказательством из-за ряда нарушений и ошибок, допущенных специалистом, а также требовала назначить повторную историко-культурную экспертизу по зданию школы Берггольц. Суд ходатайство не удовлетворил.

Прокурор поддержала позицию представителей КГИОП. По ее словам, здание не имеет признаков культурной или архитектурной значимости. Такое же мнение выразили представители ГКУ "Дирекция транспортного строительства", привлеченные к процессу в качестве заинтересованного лица.

Дело находится в Горсуде с октября 2025 года. Градозащитники хотели оспорить решение КГИОП, поскольку оно дает право снести постройку для возведения Большого Смоленского моста через Неву.

В феврале 2026 года в суде выступила депутат Законодательного собрания Петербурга Марина Шишкина. Ранее летом 2025 года она участвовала в работе комиссии по вопросу наделения здания статусом выявленного объекта культурного наследия. По ее словам, члены комиссии пришли к выводу, что изменить параметры моста или перенести постройку, чтобы сохранить историческое здание, не представляется возможным.

Здание на проспекте Обуховской Обороны построили в конце XIX века. В 1918 году заведение преобразовали в 117-ю единую трудовую школу, где с 1922 по 1926 год училась поэтесса Ольга Берггольц. В 1941 году здесь был штаб 1-й гвардейской Ленинградской стрелковой дивизии народного ополчения. После переезда 117-й школы в новое здание в 1963 году бывший учебный корпус заняло жилищное агентство Невского района. Экспозиция, посвященная истории школы и учебе Ольги Берггольц, сегодня находится в музее лицея № 329.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру