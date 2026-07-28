Дело о мошенничестве при реставрации Биржи передали в суд

Ленинский районный суд зарегистрировал уголовное дело об организации мошенничества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении руководителей ООО "ГазПроектСтрой" Виталия Лисунова и Павла Нарницкого, сообщила 28 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. По версии следствия, не позднее июня 2020 года обвиняемые договорились с неустановленными лицами похитить бюджетные средства, выделенные на реставрацию кровли, фасадов, инженерных сетей и гидроизоляции здания Биржи ФГБУК "Государственный Эрмитаж".

Для участия в конкурсе представители фирмы якобы подделали банковскую выписку. В документе они указали, что на лицевом счете компании находятся 59,5 млн рублей, хотя фактический остаток был на 10 млн рублей меньше, считают следователи.

В марте 2020 года Эрмитаж заключил с реставрационным обществом договор подряда, стоимость которого постепенно выросла до 376,4 млн рублей, а размер аванса — до 288 млн рублей. Срок выполнения работ продлили на примерно полтора года.

Как предполагает обвинение, Лисунов и Нарницкий изначально не собирались самостоятельно исполнять обязательства по договору. Руководители компании планировали привлечь субподрядчиков, искусственно увеличить стоимость и сроки работ, а часть бюджетных средств якобы похитить.

С апреля 2021 года по сентябрь 2024 ООО "ГазПроектСтрой" фактически использовал 314,7 млн рублей, считает следствие. При этом предусмотренные контрактом работы стоимостью 37,3 млн рублей, по данным следствия, выполнены не были, а деньги Эрмитажу не вернули.

Завершить реставрацию здания Биржи должно было ООО "РСК-Ренессанс". Однако владелец компании Марат Каргинов был задержан осенью 2025 года по обвинению в даче взятки бывшему генеральному директору МХАТ имени Горького и художественному руководителю Михайловского театра Владимиру Кехману. В начале 2026 года Министерство культуры расторгло контракт с ООО "РСК-Ренессанс" якобы из-за просрочки выполнения работ. В феврале 2026 года ведомство потребовало с компании почти 1,3 млрд рублей. Иск направили в суд, а ООО "РСК-Ренессанс" включили в реестр недобросовестных поставщиков. Реставрация Биржи продолжается уже 12 лет.

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру