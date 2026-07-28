Горсуд снял главу МО "Северный" Куликова с выборов в ЗакС

Петербургский городской суд 28 июля отменил решение территориальной избирательной комиссии №11 о регистрации главы МО "Северный", кандидата от "Новых людей" Юрия Куликова на выборы в Законодательное собрание, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Административный иск об отмене регистрации муниципала подал действующий депутат петербургского парламента Михаил Амосов, который идет на новый срок в ЗакС под флагом "Зеленых". Оба политика были выдвинуты по одномандатному округу №6.

Поводом для обращения Амосова стала публикация Куликова в социальной сети ВКонтакте от 14 июля. В тот день кандидата зарегистрировали на выборах в городской парламент, после чего он разместил минутный видеоролик, посвященный этому событию. В ролике муниципал использовал композицию void исполнителя isq, однако источник музыкального сопровождения не указал. Как заявила сторона истца, "зажигательная и яркая музыка" занимает больше половины видео и нарушает законодательство об интеллектуальной собственности при проведении агитации, что является основанием для снятия с выборов.

На заседание пришел сам Куликов и его соратники из "Новых людей". Интересы муниципала в суде представляли адвокат Артем Кузьменков и руководитель отделения партии "Родина" в Центральном районе Александр Федченко. Амосов на заседание не явился. К участию в процессе в качестве заинтересованных лиц также привлекли представителей регионального отделения партии "Новые люди", Петербургской избирательной комиссии и ТИК №11.

Сторона истца просила приобщить к делу протокол о том, что ролик до сих пор размещен в публичном доступе, выписку из сервиса "Яндекс.Музыка", с помощью которого распознавалась композиция из клипа, и копии решений ТИК. Одно из них вынесли Куликову за нарушение правил агитации. Напомним, в середине июля муниципалу вынесли предупреждение из-за таблички с фразой "Сила в любви". С ней Куликов позировал на мероприятии, посвященном старту избирательной кампании "Новых людей". По наблюдениям ЗАКС.Ру, он был не единственным участником съемки. В итоге суд удовлетворил поданное ходатайство.

Адвокат Кузьменков просил приобщить к делу возражения, в которых сторона ответчика изложила свои доводы и, в частности, предоставила образец лицензионного соглашения приложения для монтажа CapCut, в котором был сделан клип Куликова. По его мнению, довод Амосова о нарушении правил "Яндекс.Музыки" не имеет отношения к ситуации, поскольку при создании ролика муниципал не использовал возможности музыкального стриминга. Суд ходатайство удовлетворил. Федченко и Кузменьков заявили, что в иске Амосова не обозначено, чем публикация муниципала нарушила права непосредственно депутата Заксобрания, и что именно нанесло вред его рейтингу или агитации перед избирателями.

Судья ознакомилась с клипом и не смогла самостоятельно оценить, чем являлось фоновое сопровождение видео — "набором звуков" или полноценной музыкой. Куликов заявил, что не нарушал правил агитации, считает отмену регистрации на выборы чрезмерным решением, создал пост для информирования друзей и родственников, а также использовал композицию из лицензионной библиотеки приложения CapCut.

— Мы не занимались никаким хакерством, ничего не нарушали, я просто создал ролик в сервисе для монтажа видео [...] Ролик опубликован мною для друзей. Вот, Михаил Амосов, как мой друг в социальной сети "ВКонтакте", посмотрел его и воспользовался моим теплым дружеским расположением, — заявил Куликов.

Представитель теризбиркома не смог определить наличие или отсутствие агитации в публикации Куликова во время заседания. Он заявил, что с документами ознакомился только сейчас. Куликов поинтересовался, почему сотрудники комиссии усмотрели нарушение правил агитации в фотографии с лозунгом, опубликованной позже видеоролика. Представитель ТИК ответил, что не имеет аккаунта во "ВКонтакте" и не видел клип муниципала до судебного разбирательства.

Прокурор поддержал сторону истца. По его мнению, ролик является частью предвыборной кампании кандидата.

Административный иск зарегистрировали в Горсуде 23 июля. После отмены регистрации Куликова у Амосова по одномандатному округу №6 осталось только три конкурента: Елена Беляева ("Справедливая Россия"), Алексей Кульков ("Единая Россия") и Иван Чангли (КПРФ). Владиславу Короткому (ЛДПР) и Марине Песляк ("Яблоко"), ТИК №11 отказала в регистрации.

Решение Горсуда не отменяет полностью участие кандидата "Новых людей" в текущей избирательной кампании. Куликов также выдвинут в ЗакС в составе 6-й региональной группы и по одномандатному округу №216 в Государственную думу.

Выборы в Заксобрание назначены на 20 сентября 2026 года. Голосование по ним продлится с 18 по 20 сентября. Одновременно в эти даты петербуржцы будут выбирать депутатов Госдумы и МО "Автово". В МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль" состоятся довыборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру