"Запретили любить": ТИК вынесла предупреждение Куликову за лозунг о любви

ТИК №11 вынесла предупреждение кандидату в Законодательное собрание, главе МО "Северный" Юрию Куликову из-за таблички с надписью "Сила в любви", сообщила 16 июля "Ротонда". Комиссия усмотрела в лозунге нарушение правил агитации. Сам муниципал в беседе с ЗАКС.Ру заявил о бесполезности запретов.

— Запрещают любить в Петербурге! Запрещать любить бесполезно, — отреагировал на предупреждение Куликов в беседе с ЗАКС.Ру.

Формально причиной для предупреждения послужила табличка "Сила в любви", с которой Куликов фотографировался на мероприятии в честь старта избирательной кампании "Новых людей". За два дня до этого партия устроила дрифт-шоу на автодроме в Шушарах, участники которого фотографировались с лозунгами в руках. Куликов тогда действительно позировал с табличкой. При этом, по наблюдениям ЗАКС.Ру, он был не единственным, в чьих руках она оказалась.

— Запрещают любить Куликову. В ТИК сказали, что нельзя любить. [...] При этом в этом ролике все кандидаты были с этой табличкой, а мне за то, что я стоял с табличкой "Сила в любви", предупреждение вынесли, — заявил Куликов.

В ТИК решили, что муниципал должен был заранее оповестить комиссию о содержании таблички. Ее посчитали выборной агитацией. Куликову вынесли предупреждение о недопустимости нарушения правил проведения агитации.

Позже в соцсетях главы МО "Северный" появилась публикация о ситуации. Куликов рассказал о вынесенном предупреждении и предложил подписчикам поддержать его пост. Запись он сопроводил созданным с помощью искусственного интеллекта изображением, на котором нарисованный Куликов утешает оживший символ сердца, держащего табличку с ранее упомянутым лозунгом.

"Любовь нельзя запретить законом, нельзя оштрафовать и нельзя победить. Можно привлечь к ответственности за нарушение установленного порядка агитации, если компетентные органы сочли, что оно имело место. Однако сама идея любви [...] вне любых запретов. Именно поэтому лозунг "Сила в любви" останется актуальным независимо от любых решений", — написал Куликов.

В день предвыборного автомобильного шоу "Новых людей" Куликова зарегистрировали как кандидата в ГАС "Выборы". Согласно закону, в период кампании все кандидаты должны оперативно подавать в теризбиркомы тексты, изображения и символику, которую хотят использовать во время агитации.

Муниципал выдвигается по одномандатному округу № 6. Его соперниками в округе могут стать депутат Заксобрания Михаил Амосов ("Зеленые"), Алексей Кульков ("Единая Россия"), Иван Чангли (КПРФ) и Марина Песляк ("Яблоко").

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру