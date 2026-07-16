Петербургская "Родина" соберет политсовет после отказа в заверении списка в ЗакС

Глава петербургского отделения "Родины" Андрей Анохин 16 июля заявил, что партия не предоставила в Горизбирком полный комплект документов для заверения списка кандидатов в Законодательное собрание, поскольку ожидала личного приезда двух человек для подписания заявлений о согласии баллотироваться. Ранее в этот день ГИК отказала партии в заверении списка. Сегодня "Родина" намерена провести заседание политсовета регионального отделения партии для обсуждения сложившейся ситуации.

В беседе с ЗАКС.Ру Анохин объяснил, что два кандидата на момент подачи документов находились в зоне специальной военной операции. Они должны были приехать в город сегодня, добавил партиец. По словам политика, решение не предоставлять часть документов в ГИК было его личной инициативой.

— Я сказал юристам не ставить подписи за людей. Нужно было дождаться двух кандидатов. Тогда бы мы донесли все документы. [...] Я посчитал, что если у Горизбиркома стоит задача организации конкурентного, открытого выборного процесса в Петербурге, то возможность донести документы должна быть предоставлена, — сказал Анохин.

Глава петербургской "Родины" также связал ситуацию с недавней регистрацией списка "Зеленых". Накануне Анохин объявил о начале сбора подписей и поставил перед партией цель получить 20 600 автографов избирателей за три дня, чтобы "повторить политический рекорд "Зеленых". В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру он сообщил, что в первый день волонтеры "Родины" собрали 125 подписей. Сам Анохин не считает возможным, чтобы один человек мог собрать более 10 качественных подписей за сутки.

— Решили попытаться провести "политический эксперимент" и понять, как вообще возможно за три дня собрать 20 600 подписей. Я посчитал важным, чтобы [сбор подписей] не шел вразрез с законом, — заявил Анохин.

Для участия в выборах в Заксобрание непарламентским партиям необходимо собрать не менее 20 190 подписей избирателей. Закон позволяет представить на проверку до 22 209 автографов. Отдельно подписные листы должны принести кандидаты, баллотирующиеся по одномандатным округам. Сдать необходимые бумаги нужно до 18 июля.

Первыми среди непарламентских партий эту процедуру прошли "Зеленые". По данным Горизбиркома, спустя три дня после начала сбора подписей партия передала комиссии 21 552 автографа избирателей. "Родина" начала сбор подписей накануне, 16 июля, до заверения списка кандидатов Горизбиркомом. В этот же день комиссия отказала партии в заверении списка. По словам членов ГИК, "Родина" не предоставила ряд документов, в частности, избирательный список, копию регистрации объединения и заявления кандидатов о согласии баллотироваться.

Выборы пройдут 20 сентября. Голосование по ним продлится три дня, с 18 по 20 сентября 2026 года. Петербуржцам предстоит выбрать депутатов Государственной думы, Заксобрания и МО "Автово". Теризбиркомы также назначили дополнительные выборы в трех муниципалитетах города.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру