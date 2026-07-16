ЦИК заверила списки кандидатов "Родины" на выборы в Госдуму

Центральная избирательная комиссия в ходе заседания 16 июля заверила федеральный список и список по одномандатным округам на выборы в Государственную думу от партии "Родина". Ранее Центризбирком обнаружил ошибки в представленных документах и поручил партии исправить недочеты в бумагах.

На заседании член ЦИК Евгений Колюшин предложил заверить списки "Родины", исключив из кандидатов по одномандатным округам одного человека. По словам Колюшина, партиец не подал в комиссию необходимые документы в положенные сроки. Сотрудники Центризбиркома поддержали решение единогласно. Изначально партия выдвинула 298 кандидатов по федеральному списку и 66 — по одномандатным округам.

Ранее Центризбирком выявил недочеты в избирательной документации партии. Замечания касались отсутствия бумаг о согласии баллотироваться, регистрации брака и расхождения в сведениях о кандидатах.

"Родина" провела съезд по выдвижению кандидатов в Госдуму 28 июня. В частности, делегаты утвердили кандидатуру главы регионального отделения партии Андрея Анохина. Он возглавил территориальную группу от Петербурга.

После заверения списков ЦИК приступит к их проверке для последующей регистрации. Аналогичную процедуру ранее уже прошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", "Яблоко", Партия пенсионеров и "Коммунисты России". Документы для участия в выборах также подали "Зеленые", им предстоит исправить ошибки в представленных бумагах до 16 июля.

Сегодня Горизбирком также принимал решение по спискам "Родины" для выдвижения в Законодательное собрание. По итогу заседания члены комиссии не стали заверять списки партии. По словам члена ГИК Юрия Кузьмина, представители "Родины" не предоставили ряд документов, в частности, избирательный список, копию регистрации партии и заявления кандидатов о согласии баллотироваться. Накануне Анохин решил начать процедуру сбора подписей, не дождавшись заверения списка в Горизбирком. Он рассчитывал собрать 20 600 подписей за три дня, повторив результат "Зеленых".

Выборы состоятся 20 сентября 2026 года. Петербуржцы проголосуют за депутатов Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". В трех городских муниципалитетах назначены довыборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру