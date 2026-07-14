ЦИК нашла ошибки в поданных "Зелеными" документах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия на заседании 14 июля заявила о выявленных недочетах в документах, поданных "Зелеными" на выборы в Госдуму. Партии дали двухдневный срок на исправление ошибок, сообщила комиссия в социальных сетях.

"ЦИК России известила партию "Зеленые" о выявленных недостатках в документах, представленных для заверения федерального списка кандидатов и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам", — сообщили в ЦИК.

Исправить недочеты партия должна до 16 июля. Вопрос о заверении списков кандидатов от "Зеленых" рассмотрят на заседании ЦИК 18 июля.

Также на прошедшем заседании Центризбирком заверил список из 54 уполномоченных представителей региональных отделений КПРФ по финансовым вопросам на выборах депутатов Госдумы. Список представителей партии направят в избирательные комиссии субъектов России для дальнейшей работы.

Напомним, федеральный список "Зеленых" в Госдуму возглавляет депутат петербургского ЗакСа Марина Шишкина. Кроме нее в первой пятерке оказались глава московского отделения партии Александра Кудзагова, председатель ненецкого отделения Руслан Хвостов, председатель правления "Зеленого патруля" Андрей Нагибин и исполнительный директор "Российских зеленых" Сергей Шахматов.

Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Петербуржцы также будут выбирать депутатов Заксобрания. Кроме того, назначены выборы в МО "Автово" и довыборы в МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль".

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру