Володин в Саратове подал документы на участие в думских выборах

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подал документы в избирательную комиссию Саратова для участия в сентябрьских выборах, сообщил 14 июля спикер федерального парламента в соцсетях. Он собирается участвовать в выборах по одномандатному избирательному округу №164.

"Сегодня в Саратове подал необходимые документы в окружную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы по саратовскому одномандатному избирательному № 164. Как уже рассказывал ранее, Саратовская область — моя малая Родина. Это для меня много значит," - написал Володин в соцсетях.

Спикер Госдумы ранее был депутатом саратовских городской и областной Дум. Занимал пост вице-губернатора Саратовской области. Депутатом Государственной думы стал в 2000 году. Работал в аппарате Правительства России. Должность спикера федерального собрания занимает с 2016 года.

Напомним, нынешний спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский также будет участвовать в сентябрьских выборах. Он возглавил первую пятерку общегородского списка от партии "Единая Россия" на выборы в городской парламент.

Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Единый день голосования назначен на 20 сентября. В Петербурге также выберут депутатов Заксобрания и МО "Автово". В трех муниципалитетах запланированы дополнительные выборы.

Дарья Нехорошева / Фото: Государственная дума