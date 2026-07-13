Милонов подал документы на выборы в Госдуму

Депутат Государственной думы Виталий Милонов подал документы для переизбрания от "Единой России" по 218-му избирательному округу, информация об этом появилась в ГАС "Выборы" 13 июля. Как уточнил председатель Горизбиркома Максим Мейксин, по состоянию на понедельник документы на выборы в федеральный парламент по одномандатным округам в Петербурге представили пятеро кандидатов.

"Документы о выдвижении [в Госдуму] в окружные комиссии представили: один кандидат, выдвинутый политической партией ЛДПР; один кандидат, выдвинутый политической партией "Единая Россия"; три кандидата, выдвинутые в порядке самовыдвижения", — написал Мейксин в социальных сетях.

От ЕР в новый состав Госдумы баллотируется Милонов. В нынешнем составе парламента он также представляет 218-й округ.

Милонов заседает в Госдуме с 2016 года. В нынешнем созыве он занимает пост зампреда комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. До этого он заседал в Заксобрании Петербурга IV и V созывов.

От ЛДПР документы по 211-му округу подала координатор отделения партии в Центральном районе Светлана Житкова. В качестве места работы она указала ООО "Бест Оффер", где занимает пост гендиректора.

В качестве самовыдвиженцев на выборы подались депутат Госдумы Евгений Марченко (213-й округ), ректор АНО "Институт правового проектирования" Петр Емельянов (216-й округ) и пенсионер Владимир Беляков.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру