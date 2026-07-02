Московский ректор первым выдвинулся на выборы в Госдуму от Петербурга

Первый кандидат выдвинулся в Петербурге по одномандатным округам в Государственную думу, сообщил 2 июля председатель Городской избирательной комиссии Максим Мейксин. По его словам, самовыдвиженец намерен побороться за место в парламенте по 216-му избирательному округу. Имени кандидата глава ГИК не назвал. Судя по данным ГАС "Выборы", выдвиженца зовут Петром Емельяновым.

"Сегодня Окружной избирательной комиссией были приняты документы о выдвижении кандидата по Центральному одномандатному избирательному округу №216 в рамках выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва", — написал Мейксин в социальных сетях.

Глава ГИК добавил, что для регистрации самовыдвиженцу предстоит собрать 13 193 подписей в свою поддержку.

Судя по данным ГАС "Выборы", Емельянову 45 лет, он родился в Хабаровске. В 2019 году он закончил Хабаровский государственный университет экономики и права. Проживает в Петербурге. О себе он сообщил, что занимает должность ректора АНО "Институт правового проектирования". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, организация зарегистрирована в октябре 2025 года в Москве.

Потенциальными соперниками Емельянова по 216-му округу могут быть Александр Амелин ("Единая Россия"), Сергей Ловенецкий (КПРФ), Александр Устименко (ЛДПР) и Юрий Куликов ("Новые люди"). Сам округ располагается ан территориях Василеостровского, Адмиралтейского и Кировского районов.

Выборы депутатов Госдумы назначены на 20 сентября, голосование по ним начнется 18 сентября. Помимо депутатов федерального парламента, петербуржцам предстоит выбирать депутатов Законодательного собрания. Также в эти дни состоятся выборы в муниципальный совет МО "Автово" и довыборы в советы МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль".

Ранее ЗАКС.Ру писал о первом кандидате, заявившемся на выборы в Заксобрание. Им оказался сотрудник отдела гражданских дел Красногвардейского районного суда Игорь Горюнов.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру