Сотрудник суда и актриса: первые кандидаты на выборах в Заксобрание

На ГАС "Выборы" к утру понедельника, 22 июня, появились данные о двух кандидатах на выборы в Законодательное собрание Петербурга восьмого созыва. Оба претендента собираются принять участие в голосовании в качестве самовыдвиженцев.

Самый первый кандидат Игорь Горюнов подал документы для участия в выборах по 15-му округу. Он пришел в избирком через несколько часов после старта избирательной кампании. Горюнову 23 года. Родился в Ульяновске. В 2024 году окончил университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС. Сейчас работает в отделе гражданских дел Красногвардейского районного суда на должности старшего специалиста.

По 1-му округу баллотируется Вера Караваева, преподаватель сценической речи и актриса кино. Согласно данным профильных ресурсов, за последние годы она снялась в эпизодических ролях в сериалах "Наш спецназ – 3", "Свои-5" и "Тайнах следствия – 19". Также Караваева активно поддерживала инициативную группу, которая добивалась охранного статуса для Митрофаньевского кладбища, в частности, той части территории, на которой годами стояли незаконные гаражи и складировался мусор.

Отметим, Караваева – уже второй актер, который собирается баллотироваться в 1-м округе. На выходных "Зеленые" утвердили в качестве кандидата по этой территории актера и автора книги о муниципальных выборах Илью Мозгового.

Выборы депутатов Заксобрания пройдут в Петербурге с 18 по 20 сентября. Еще в эти дни пройдут выборы депутатов Государственной думы.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру