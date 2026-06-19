На выборы в Заксобрание заявился первый кандидат

В Петербурге появился первый кандидат на выборах депутатов Законодательного собрания. Самовыдвиженец собирается баллотироваться по 15-му избирательному округу. Он подал документы в территориальную избирательную комиссию №51, подтвердили ЗАКС.Ру в избиркоме. Данные кандидата в ТИК не назвали, пообещав разместить всю информацию в ГАС "Выборы" после проверки документов.

Прием документов в Петербурге начался в 9:00. Первый кандидат пришел в избирком в течение четырех часов после открытия ТИК.

Избирательный округ №15 расположен в восточной части Петербурга, преимущественно в Невском районе. Сейчас округ в парламенте представляет единоросс Андрей Рябоконь.

Выборы стартовали накануне, 18 июня. Решение о назначении парламент принял на заседании 17 июня. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Всего изберут 50 депутатов: 25 – по округам, а вторую половину – по спискам партии. Также в эти дни в городе пройдут выборы депутатов Государственной думы.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру