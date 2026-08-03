Горсуд утвердил отказы ТИК в регистрации выдвиженцев от "Новых людей" и СР

Петербургский Городской суд на заседаниях 3 августа оставил в силе отказы в регистрации в качестве кандидатов на выборы четырем выдвиженцам, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Речь идет о представителе "Новых людей" Дмитрии Гинтовте и претендентах от "Справедливой России" депутате МО "Купчино" Артеме Хамитове, Александре Смолиной и Дмитрии Рогинкине в Законодательное собрание по одномандатным округам.

Ответчиками по искам выступали Территориальные избирательные комиссии, отказавшие выдвиженцам в регистрации. Истцы требовали признать незаконными и отменить решения ТИКов, а сами комиссии обязать заново рассмотреть вопросы о регистрации кандидатов.

Гинтовт подал иск к ТИК №54, отвечающей за выборы по одномандатному округу №3. Причиной отказа в регистрации послужило наличие у истца инвестиционных паев в зарубежных финансовых институтах. В комиссии посчитали недоказанным, что Гинтовт пытался отказаться от имеющихся у него активов.

Истец в заседании не участвовал, его интересы представляла адвокат Галина Бокмельдер. Она заявила, что при подаче документов Гинтовт указал имеющиеся у него иностранные активы в "КИТ Финанс" и УК Первая". При этом он отдельно уточнил в пояснительной записке, что активы заморожены и доступа к ним он не имеет. Попытки избавиться от активов через брокеров Гинтовт предпринимал, но успеха не имели, сообщила представитель истца.

Решение комиссии адвокат посчитала незаконным и необоснованным. Она просила отменить решение ТИК об отказе выдвиженца кандидатом. К этому она прибавила, что Центризбирком с теми же документами зарегистрировал Гинтовта кандидатом в Государственную думу.

Председатель ТИК №54 Марина Петрова заявила, что решение комиссии было обоснованным. Решение комиссии она просила оставить без изменений, в иске Гинтовту отказать. Представитель Городской избирательной комиссии Олеся Залевская поддержала доводы Петровой и просила требования Гинтовта оставить без удовлетворения.

В отличие от представителя "Новых людей", претензии к выдвиженцам от СР касались особенностей подачи сведений об изменении данных о кандидате. Хамитов, Смолина и Рогинкин подали документы о выдвижении и регистрации кандидатами в один и тот же день, 14 июля. При этом сведения об изменении данных они представили позднее. Представители ТИКов настаивали, что это является основанием для отказа в регистрации кандидата.

Интересы троих справороссов отстаивал в суде представитель партии Игорь Тарасов. Хамитов был единственным выдвиженцем, кто явился в суд, иски остальных рассматривали без их участия.

Хамитов подавал документы в ТИК №48 для выдвижения по 21-му избирательному округу. На заседании он показал, что подал сведения об изменениях данных одновременно с документами, но в устной форме. При этом он сослался на отсутствие в федеральном законодательстве требований о подаче этих данных в виде документа. С его слов, в тот же день он попытался приобщить справку в письменной форме к сданным бумагам, но получил отказ. Позже он еще раз пришел в ТИК и попытался предоставить справку, но с тем же результатом. В итоге он отправил справку через Госуслуги. Решение комиссии он назвал незаконным, поскольку посчитал все данные предоставленными.

Смолина планировала баллотироваться по 20-му избирательному округу, об изменениях в данных об имуществе она уведомила ТИК №19 спустя два дня после подачи документов. Сами исправления касались наименования имущества, принадлежащего Смолиной.

Рогинкин выдвигался по одномандатному округу №8, за проведение выборов в котором отвечает ТИК №45. Комиссия отказала ему также по причине не одновременного предоставления сведений об имуществе с иными документами.

Помимо приедставителей ТИКов, в заседаниях также участвовала начальник юридического управления Петербургской избирательной комиссии Олеся Залевская. Горизбирком был указан в качестве заинтересованного лица по всем четырем искам. Залевская всякий раз поддерживала позицию теризбиркомов, которые просили в удовлетворении требований истцов отказать. Представитель прокуратуры на каждом заседании ходатайствовал о вынесении отказов кандидатам. Судья Анна Бондарь оставила все четыре решения теризбиркомов без изменений.

Об отказе Гинтовту в регистрации кандидатом ЗАКС.Ру писал 22 июля, Смолиной отказали позже, в один день с экс-депутатом МО "Большая Охта" Манефой Королевой и адвокатом Ириной Тумановой, также выдвинутым от СР. О том, что Туманова и Хамитов обжаловали решения, стало известно 31 июля, об иске Рогинкина — днем ранее.

Получившие отказы в регистрации кандидаты вправе обжаловать решения не только в суде, но и в Горизбиркоме. На прошлой неделе, 31 июля, ГИК отказала пятерым представителям "Яблока" и одному кандидату от ЛДПР. В то же время члены комиссии проголосовали за повторное рассмотрение заявки, поданной кандидатом от "Яблока" Мариной Песляк.

В понедельник ГИК отклонила жалобы кандидата от "Справедливой России" Натальи Мироновой и выдвиженца от "Яблока" Ильи Таирова на действия ТИК №3.

Выборы депутатов Заксобрания назначены на 20 сентября, они пройдут одновременно с выборами в Государственную думу, выборами в МО "Автово" и довыборами в советы трех муниципалитетов. Голосование по ним будет трехдневным, оно стартует 18 сентября. Ознакомиться с кандидатами по округам в ЗакС и Госдуму можно на интерактивной карте ЗАКС.Ру.

UPD: Горсуд удовлетворил иск кандидата от "Новых людей" Дмитрия Маслова, который оспаривал отказ ТИК в регистрации его кандидатом в ЗакС. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга вечером 3 августа.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру