Выдвинутый от СР Рогинкин обжаловал отказ в регистрации на выборы в Горсуде

Петербургский Городской суд зарегистрировал иск Дмитрия Рогинкина, выдвинутого на выборы в Законодательное собрание от партии "Справедливая Россия", к ТИК №45, сообщила 30 июля объединенная пресс-служба городских судов. Рогинкин хочет оспорить отказ в регистрации кандидатом на выборах. Судебное заседание назначено на 3 августа.

Истец обратился в суд с просьбой признать незаконным и отменить решение территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата на сентябрьские выборы. Причиной отказа Рогинкину послужило неодновременное предоставление информации об изменениях в документах, уточнила пресс-служба судов.

"Основанием для иска послужило в том числе то, что довод комиссии о непредставлении необходимых документов не соответствует действительности и нарушает пассивное избирательное право истца", - сообщили в пресс-службе судов.

Фигурант собирался баллотироваться от "Справедливой России" по округу №8. Представители партии подготовили список кандидатов на выборы в городской парламент на съезде 4 июля. Лидером общегородского списка справедливороссов стала глава регионального отделения партии Надежда Тихонова. В конце июля Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала 56 кандидатов по спискам и 16 одномандатников от СР на выборы в Заксобрание.

Несколькими днями ранее Горсуд отменил решение о регистрации главы МО "Северный", кандидата от "Новых людей" Юрия Куликова на выборы в Заксобрание. Иск об отмене регистрации подал действующий депутат городского парламента Михаил Амосов. Он собирается участвовать в выборах в Заксобрание от партии "Зеленые". Поводом для обращения Амосова в суд стало использование музыкальной композиции в публикации Куликова, посвященной его регистрации кандидатом. Оба политика выдвигали свою кандидатуру по одномандатному округу №6.

В сентябре 2026 года в Петербурге пройдут выборы депутатов Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". Еще в трех муниципалитетах запланированы дополнительные выборы.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру