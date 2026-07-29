Сын первого осужденного за фейки об армии в Петербурге получил семь лет колонии

Первый Западный окружной военный суд приговорил 25-летнего Даниила Белоусова к семи годам колонии общего режима по четырем эпизодам дела о публичных призывах к терроризму (ч. 2 статьи 205.2 УК РФ), сообщило 29 июля МР7. Кроме лишения свободы, суд запретил ему после освобождения администрировать сайты в интернете.

Дело рассмотрели за одно заседание в закрытом режиме. Как сообщил адвокат подсудимого, сторона обвинения просила назначить Белоусову девять лет колонии общего режима.

По данным МР7, поводом для уголовного преследования могло послужить сообщение, оставленное в одном из открытых политических чатов. Уголовное дело поступило в суд в начале июля.

Даниил Белоусов — сын петербуржца Олега Белоусова, который в 2022 году стал первым жителем города, осужденным по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (ст. 207.3 УК РФ). Московский районный суд признал его виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и назначил 5,5 лет лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено из-за его сообщений в открытой группе в социальных сетях. Позже Олега Белоусова этапировали в колонию Кировской области, там его поставили на учет как склонного к побегу.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру