Петербуржец Белоусов стал в глазах администрации колонии склонным к побегу

Петербургский кладоискатель Олег Белоусов, в марте получивший реальный срок по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК), столкнулся с давлением администрации колонии. Об этом сообщает его группа поддержки в Telegram, опубликовавшая скан письма заключенного, который содержится в ИК-5 Кировской области.

56-летнего мужчину с инвалидностью поставили на учет как склонного к побегу. Это стало предлогом для введения дополнительных ограничений. Например, ему теперь можно звонить только по двум номерам вместо пяти. Белоусов расказал и о других запретах, не раскрывая их сути. Поддерживающие его соотечественники призвали всех неравнодушных писать жалобы на действия администрации колонии.

Помимо "фейков", срок длиной в 5,5 лет достался Белоусову за "призывы к экстремизму" (ст. 280 УК). Своей вины на суде пенсионер не признал.

Фото: ЗАКС.Ру