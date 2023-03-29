Петербургского копателя Белоусова приговорили к 5,5 годам колонии за "фейки" про армию

Московский районный суд Петербурга 29 марта приговорил кладоискателя Олега Белоусова к 5,5 годам колонии, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Белоусова признали виновным в распространении "фейков" о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК) и публичных призывах к экстремизму (ст. 280 УК). Прокурор запрашивал для 55-летнего инвалида 9,5 лет. Адвокатом подсудимого выступал Григорий Григорьев.

По примерной оценке защитника, в тюрьме Белоусову предстоит провести порядка 4 лет и 5 месяцев ввиду пребывания в СИЗО. Судебное разбирательство продолжалось с ноября прошлого года. За это время в суде выслушали показания участников чата, которых оскорбили слова Белоусова, а также экспертов-лингвистов, заключение которых защита обвиняемого пыталась исключить из списка доказательств по делу.

Белоусова арестовали в июне 2022 года. Поводом для уголовного дела стала его переписка в чате поисковиков "ВКонтакте". По версии гособвинителя, во время беседы с другими участниками он позволил несколько негативных высказываний в адрес российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, что определили как распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК). Одно из обращений в правоохранительные органы направил его знакомый Сергей Чмыхун, который также присутствовал при оглашении приговора. В разговоре с ЗАКС.Ру он сказал, что намерен помогать Белоусову. Например, "отправлять апельсины".

До ареста Белоусов в одиночку занимался уходом за сыном, тоже инвалидом. После гибели супруги он был вынужден уволиться с работы, чтобы уделять ему больше времени.

Это первый приговор в Петербурге по статье о "фейках" про российскую армию. Сейчас под стражей находятся ещё шесть человек: художница Александра Скочиленко, менеджер проектов Виктория Петрова, экс-политолог Евгений Бестужев, документалист Всеволод Королев, участница "Мирного сопротивления" Ольга Смирнова, а также православный блогер Иоанн Курмояров.

Ранее Белоусова включили в перечень террористов и экстремистов. Задержали археолога прошлым летом.

Константин Леньков