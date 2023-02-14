Адвокат копателя Белоусова потребовал исключить экспертизу лингвистов из материалов дела

В Московском районном суде Петербурга 14 февраля состоялось очередное заседание по делу кладоискателя Олега Белоусова, которого судят за "фейки" об армии. Адвокат обвиняемого Григорий Григорьев подал ходатайство об исключении экспертизы из списка материалов дел, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Поводом для этого стали допущенные, по мнению защитника, ошибки при составлении.

Адвокат Григорьев заявлял о необходимости признать результаты лингвистической экспертизы заявлений Белоусова, подготовленной экспертами Аллой Тепляшиной и Анной Волковой, недопустимым доказательством. Защитник полагает, что во время подготовки отчета были допущены нарушения процессуальных норм.

В частности, в документе не содержится отметки о предупреждении уполномоченным лицом авторов об уголовной ответственности. Кроме того, по словам адвоката, к подготовке были привлечены неназванные специалисты, что запрещено. Ещё Григорьев обратил внимание суда, на то, что эксперты приписали Белоусову реплику, которую писал не обвиняемый, а другой участник беседы.

Гособвинителю потребовалось время, чтобы подготовить свою позицию по ходатайству.

Следующее заседание по делу Белоусова назначили на 14 марта. На нем рассмотрят вопрос об исключении экспертизы из материалов дела и, вероятно, допросят специалиста со стороны защиты. Также планируется допросить Белоусова.

Константин Леньков