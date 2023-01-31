В суде по делу копателя Белоусова о "фейках" выступил еще один эксперт

На очередном заседании по делу петербургского копателя Олега Белоусова, которого судят за "фейки" про армию (ст. 207.3 УК), в Московском районном суде 31 января выступила эксперт из СПбГУ, которая высказалась о спорных сообщениях обвиняемого. В суде она рассказала о доверии к российским СМИ.

Профессор СПбГУ, доктор филологических наук Алла Тепляшина рассказала, что во время подготовки экспертизы изучила переписку обвиняемого с товарищами в чате, посвященном поиску кладов и других древностей. В нем она нашла высказывания Белоусова о спецоперации, которые не соответствуют "официальным данным" из СМИ. Критерий отбора достоверных источников, по мнению эксперта, заключается в наличии лицензии у издания.

— Мы обращаемся к достоверным источникам. Если вы знаете, 24 февраля 2022 года Роскомнадзор обратился к информационным ресурсам и средствам массовой информации с просьбой ссылаться только на достоверные и проверенные источники. Поэтому мы пользуемся достоверными источниками, официальными источниками, к которым относятся средства массовой информации, зарегистрированные Роскомнадзором, — заявила Тепляшина.

В экспертизе в качестве источников авторы привели лишь две ссылки на СМИ: Regnum и "Российскую газету". В основном в перечне источников упоминались данные на опрос ВЦИОМ о поддержке президента Владимира Путина, различные сборники о Нюрнбергском процессе, а также сборники по лингвистике на тему экстремизма.

Тепляшина добавила, что каждый человек, который оставляет сообщения в "информационном пространстве" на тему специальной военной операции на Украине, должен искать подтверждение своих высказываний. Кроме того, она заявила, что каждое оценочное суждение должно сопровождаться вводными конструкциями вроде "я считаю", "по моему мнению".

— Любой медиатекст должен подтверждаться проверенными источниками информации. Пользовался ли данный пользователь [Белоусов] проверенными источниками? Нет. Вот на основании этого устанавливается вопрос о фейках и то, что информация ложная, — заключила эксперт.

Отвечая на вопрос специалиста Дмитрия Жаркова о возможном наличии в сообщениях Белоусова сарказма, Тепляшина ответила, что исключила этот вариант при оценке публикаций. Она не могла это проверить без аудиозаписи речи, чтобы обнаружить на ней "желчность", свойственную, по ее мнению, для саркастичных высказываний.

Следующее заседание назначили на 14 февраля.

На предыдущем заседании допрашивали другого эксперта, профессора кафедры политического управления Санкт-Петербургского государственного университета Анну Волкову, но беседа оказалась не самой информативной.

Белоусов, напомним, с лета находится в СИЗО. На него заведено дело по двум статьям: распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК) и публичных призывах к экстремизму (ст. 280 УК). За "фейки" про ВС РФ ему грозит до 10 лишения свободы, а за призывы к экстремизму — до 5 лет. В конце января Росфинмониторинг включил Белоусова в перечень экстремистов и террористов.

Константин Леньков