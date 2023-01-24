В суде попытались допросить эксперта по делу петербургского копателя Белоусова

В суде начали рассматривать доказательства стороны защиты по делу копателя Олега Белоусова, которого судят за "фейки" про Вооруженные силы (ст. 207.3 УК) в чате любителей раскопок. На заседании 24 января в Московском районном суде Петербурга выступили эксперт и специалист-лингвист.

Эксперт Анна Волкова, профессор кафедры политического управления Санкт-Петербургского государственного университета, которая исследовала посты Белоусова на этапе следствия, рассказала в суде, что лично пыталась увидеть переписку "ВКонтакте", но беседа была удалена. Она хотела из личного интереса узнать больше о других участниках группы. Ее удивило, что в группе о кладоискателях обсуждали президента Владимира Путина и спецоперацию на Украине.

На некоторые вопросы адвоката Георгия Григорьева Волкова ответить не смогла — часть из них показалась ей непонятными. В основном они касались организационных тонкостей при составлении экспертизы. Судья Ева Гюнтер уточнила, хватило ли эксперту материалов дела для составления экспертного мнения. Волкова ответила положительно.

Специалист Игорь Жарков, приглашенный на заседание по инициативе адвоката обвиняемого Георгия Григорьева, также не смог достичь взаимопонимания с Волковой, пока задавал ей вопросы. Специалист попросил у эксперта уточнить, что она имеет в виду под "командованием Вооруженных сил", которое якобы негативно описал Белоусов.

- А вы сомневаетесь, кто у нас главнокомандующий? - ответила эксперт.

Планировалось допросить еще одного эксперта, но она на заседание не явилась. Также в суд пришел сын обвиняемого Даниил, который хотел поддержать отца. Когда конвой заводил Белоусова в зал, его сын закричал: "Тебя все помнят". Сам обвиняемый перед уходом поблагодарил собравшихся в коридоре за письма и открытки. Следующее заседание состоится 31 января. На него повторно вызовут лингвиста.

Напомним, Белоусову грозит до 10 лет лишения свободы из-за распространения заведомо ложной информации о ходе специальной военной операции (ст. 207.3 УК). Кроме того, на копателя завели ещё одно дело по статье о публичных призывах к экстремизму (ст. 280 УК). Силовики заинтересовались Белоусовым из-за его переписки в профильном чате "Петербургские копатели". В сообщениях он делился своим мнением о событиях на Украине. Один из участников беседы обратился в правоохранительные органы — позже он рассказал в суде, что его оскорбило в словах товарища.

Константин Леньков