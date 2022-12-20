Копатели вышли из чата: На суде над обвиняемым в фейках Белоусовым выступили свидетели

Фото Константин Леньков, ЗАКС.Ру

Участники чата "Питерские копатели" выступили в суде по делу в отношении Олега Белоусова, которому грозит до 10 лет лишения свободы по статье о "фейках" про российскую армию (ст. 207.3 УК). Они рассказали об оскорбительных, по их мнению, сообщениях Белоусова в общей переписке, из-за которых решили обратиться в правоохранительные органы.

На заседании Московского районного суда Петербурга 20 декабря выступили копатели Сергей Чмыхун и Дмитрий Жуков. Первый знаком с обвиняемым в "фейках" про армию Олегом Белоусовым около четырех лет. Мужчины сошлись в хобби - они занимаются поиском различных ценностей и исторических предметов с помощью металлодетектора. Вместе выезжали на раскопки. Чмыхун, по его словам, помогал обвиняемому купить оборудование "по самой низкой цене", а также помогал с ремонтом детектора. Жуков с Белоусовым лично не знаком.

Первым допрашивали Чмыхуна, который и до этого посещал заседания по делу в отношении его давнего знакомого. Он заявил, что личной неприязни к Белоусову не испытывает. Каких-либо долгов и обид между ними нет. Разлад в отношениях начался после начала специальной военной операции на Украине: Белоусов якобы начал публиковать в общем чате различные "фейки" о ходе боевых действий. В чате, который закрыт с апреля, было порядка 300 участников. Было еще две, более закрытые беседы, из которых Белоусова исключили.

- После начала СВО наши войска начали освобождать Донбасс. Соответственно человек начал постить видео [в котором были показаны сцены жестокого обращения с российскими военными - прим. ЗАКС.Ру], что я считаю грубым оскорблением России, людей, павших. Меня это крайне задело и вызвало неприязнь, - заявил Чмыхун.

Он пытался объяснить Белоусову, что тот распространяет фейки. Они обсуждали историю, связанную с украинским городом Буча. Чмыхун, ссылаясь на свой опыт спасателя, в суде заявил, что может отличить по видео постановочную съемку от действительности. Позиция Чмыхуна по этой истории соответствует позиции Следственного комитета России, заявившего об украинской провокации и фейках. Белоусов аргументам собеседника не внял. "В ответ я получал, извините, какую-то ерунду", - добавил знакомый обвиняемого.

Белоусов, по словам Чмыхуна, парировал тем, что имеет право говорить все, что считает нужным, поскольку не знал об уголовной ответственности за распространение фейков и дискредитацию армии. Эти нормы в России начали действовать в марте (ст. 280.3 УК и ст. 207.3 УК). Чмыхун заявил, что был вынужден обратиться в правоохранительные органы. Он отметил, что половина чата поддерживала его патриотичную позицию.

Чмыхун считает, что сообщения Белоусова в публичных чатах дискредитируют не только российскую армию, но и президента Владимира Путина. Он полагает, что обвиняемый делал это осознано.

- Это [оскорбления президента] меня также задело, потому что мы являемся жителями страны, и именно благодаря Путину у нас страна сейчас не в такой разрухе, как в 90-е годы, - считает Чмыхун.

Чмыхун специально подписался на уведомления по всем публикациям обвиняемого, чтобы видеть его сообщения в других сообществах. По слова Чмыхуна, подсудимый писал оскорбительные комментарии в пабликах матерей военнослужащих. Зачем он подписался на уведомления "оскорбительных" публикаций, свидетель в суде не пояснил.

- Наша армия всегда, начиная, извините, сотни лет назад, освобождала то от Наполеона, то от фашистов. У меня дед всю войну от звонка до звонка прошел и закончил не в Берлине, а в Маньчжурии [регион в Китае]. Он боевый офицер. Имеет два Ордена Красной Звезды. Отец также подполковник, был в Афганистане, я тоже имею звание лейтенанта в запасе, - рассказывал Чмыхун.

На заседании Чмыхун рассказал, что по происхождению украинец. У него там вырос дед, а сейчас там живут троюродные братья, друзья. Они рассказывают, что якобы регулярно попадают под обстрелы ВСУ. Сейчас Чмыхун занимается изготовлением различных изделий для нужд российских военнослужащих: медицинские шины, хвостовики для мин.

Также в суде выступил военный пенсионер Дмитрий Жуков, который никогда не виделся с Белоусовым. Он тоже стал свидетелем недопустимой, по его мнению, переписки в "ВКонтакте". По словам Жукова, он задал в чате вопрос о том, почему на Украине запрещают русский язык, но в ответ получил от обвиняемого негативные реплики о Мариуполе и Харькове.

- По большому счету в этом плане наша беседа и состоялась, - сказал Жуков.

Услышанное его так поразило, что он удалился из чата и все стер. Никаких других сообщений в публичной беседе он особо и не помнит. Он также не смог вспомнить, куда решил обратиться после заявления Белоусова.

- Абсолютно неспокойно [отреагировал]. Это неправильно. Как можно? Я был возмущен, - заявил Жуков.

- По этому поводу вы в какие-нибудь правоохранительные органы обращались? - спросил гособвинитель.

- Да.

- Обращались?

- Да.

- Не помните куда?

- Нет, не помню.

Каких-либо других деталей Жуков в суде рассказать не смог. Двух сообщений, которые кратко описал Жуков, хватило следователям, чтобы возбудить на Белоусова еще одно уголовное дело по статье о призывах к экстремизму (ст. 280 УК). По информации ЗАКС.Ру, из-за высказываний Белоусова в различные ведомства обратились около пяти человек.

Следующее заседание по делу Белоусова назначили на 27 декабря. На нем собираются допросить сотрудника отдела по борьбе с экстремизмом, который обозревал все спорные переписки. Он должен был выступить 20 декабря, однако начальник центра "Э" Алексей Шабанов направил в суд письмо, что не видит необходимости в присутствии его подчиненного на заседании, потому что это может раскрыть государственную тайну о сотрудниках ведомства. Гособвинитель хотел лишь зачитать показания сотрудника МВД, однако личного присутствия потребовал адвокат Белоусова Григорий Григорьев. Судья Ева Гюнтер согласилась с защитником. Заседание пройдет без слушателей.

Константин Леньков