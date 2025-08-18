Депутаты МО №72 решили сменить название округа на "Николаевский"

Муниципальный совет МО "№72" собрался 18 августа, чтобы проголосовать за смену названия муниципалитета. Депутаты единогласно поддержали вариант "Николаевский", вопреки требованиям группы местных жителей оставить все как есть. В скором времени муниципалитет внесет законопроект о смене названия в Заксобрание.

Один очень важный вопрос

Заседание муниципального совета МО №72, назначенное на 18 августа, было анонсировано накануне вечером. На анонс встречи обратили внимание местные жители. В паблике "Жители Муниципального образования №72" отметили, в проекте повестки не указали время заседания. Как убедился корреспондент ЗАКС.Ру, прежде муниципалы уточняли, во сколько планируется собраться.

В итоге к назначенному часу в муниципалитете собрались 11 депутатов, ещё трое подключились к заседанию по видеосвязи. На повестку был вынесен один вопрос — о внесении в Заксобрание инициативы о смене названия. Непосредственно перед голосованием с пояснением выступил заместитель главы округа Максим Воронин, который доложил коллегам о заключении Топонимической комиссии.

Из представленного текста следовало, что исторически Никольско-Ижорский погост занимал обширную территорию и потому его название нельзя трактовать как специфически относящееся к самому МО. В то же время комиссия указала на "историческую связь" территории муниципалитета с железной дорогой Московского направления, прежде носившей название Николаевской, а также на существование в 1920-30-х годах поблизости поселка Николаевский (поселок имени Шаумяна). В связи с этим более логичным Топонимической комиссии представилось переименование в МО "Николаевский".

Не требуют перемен

Идею от отказе "номерного" обозначения начали обсуждать в начале лета 2025 года. Тогда из полусотни разных предложений на голосование в паблике муниципалитета вынесли десяток вариантов: "Международный", "Московская слободка", "Никольский", "Пражский", "Романовский", "Рылеевский", "Софийский", "Ударник", "Фарфоровский", "Южный полюс". Фаворитом голосования стал "Никольский", который поддерживали не только в местной администрации, но представители бюджетной сферы. Также за этот вариант голосовали жители других регионов России и, вероятно, пользователи из других стран, которые указывали в своих профилях страну проживания, например, Турцию и Узбекистан. Позже голосование остановили из-за наплыва ботов.

В шорт-лист вошли варианты "Никольский", "Международный" и "Софийский". В муниципалитете пообещали, что выбором итогового варианта займется рабочая группа, состоящая из депутатов совета.

Инициативная группа жителей высказывала недовольство из-за невозможности проголосовать против каких-либо перемен. Ясность в будущее муниципалитета 11 июня внес глава администрации Фрунзенского района Константин Серов. Во время прямого эфира он фактически констатировал, что муниципальный совет уже принял решение и намерен утвердить именно "Никольский". Кроме того, по словам Серова, этот вариант благословил митрополит Варсонофий. Как пояснил Воронин ЗАКС.Ру, концептуально вариант "Николаевский" не сильно отличается от того, что поддержал Варсонофий.

За неделю до голосования жители округа запустили опрос на сайте "Российская общественная инициатива" с предложением оставить название округа без изменений. Так, противники смены названия решили выяснить мнение горожан, прописанных на территории округа (проголосовать на РОИ могут лишь обладатели прописки в МО №72). На момент принятия решения советом против изменений проголосовали на сайте только полторы сотни человек. Чтобы инициативу рассмотрели на муниципальном уровне, необходимо собрать более трёх тысяч голосов "за" в течение года.

Воронин, выступая на совете, добавил, что инициативу на РОИ муниципальный совет видел, однако депутаты сомневаются, что активистам удастся собрать нужное число голосов. Подобные предложения он назвал искусственным ажиотажем от группы интересантов.

— И в заключение, перед тем, как перейти к дальнейшим прениям, я бы хотел обратиться во всеуслышание ко всем этим группам влияний, состоящих из бывших и не избравшихся [депутатов]. Нас в последнюю очередь интересует мнение групп влияния из бывших и не избравшихся. Единственное, что нас интересует, это интересы жителей. И жители нас в этом направлении поддерживают. Поэтому нас все услышали, мы идем в одну ногу с жителями и переименовываем наш муниципалитет, как и хотят наши жители. Прошу поддержать наименование "Муниципальный округ "Николаевский"", — заявил Воронин.

Номерные муниципалитеты

Сейчас в Петербурге остается семь муниципальных образований, у которых сохранился номер в названии. Изначально все 111 округов имели номерные обозначения, но со временем муниципалы выбирали себе более звучные названия, отталкиваясь от исторических или географических особенностей территории.

МО №72 не единственный муниципалитет за последнее время, где решили отказаться от "цифр". Так, в июне 2025 года муниципальный совет МО "№15" внёс на рассмотрение парламента законопроект о смене название на "Суздальское". В отличие от коллег из Фрунзенского района, муниципалы из Выборгского района использовали для опроса официальный сервис от Госуслуг.

Константин Леньков, Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру