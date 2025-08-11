Противники смены названия МО № 72 запустили инициативу РОИ

Жители МО № 72, которые не согласны с инициативой местных властей сменить название муниципалитета, запустили голосование на сайте "Российская общественная инициатива". Таким образом они намерены узнать мнение граждан, которые действительно проживают в Петербурге. Предыдущие голосования, которые были организованы на ресурсах муниципалитета в соцсети "ВКонтакте", по их мнению, не отражают настоящего отношения петербуржцев, поскольку в них участвовали пользователи соцсетей из других регионов.

"Среди предложенных вариантов не было варианта "оставить существующее". Предложенные на выбор варианты не были никак обоснованы. Около половины проголосовавших за победивший в голосовании Вконтакте вариант "Никольский" не были даже жителями Санкт-Петербурга. Вызывает недоумение, что при существующей возможности организовать опрос на Госуслугах муниципалитет организовал голосование Вконтакте, где результатами опросов очень легко манипулировать", - говорится в тексте инициативы на сайте РОИ.

На момент публикации материала предложение оставить название округа неизменным поддержали три десятка пользователей. Голосов против предложения пока нет. Как указано на сайте РОИ, для рассмотрения вопроса на муниципальном уровне требуется еще более 3,3 тысячи голосов в поддержку инициативы. Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на сайте через "Госуслуги".

Напомним, в начале июня стало известно о намерениях руководства МО № 72 сменить название округа. Вместо номерного обозначения в паблике муниципалитета предложили несколько названий: "Международный", "Московская слободка", "Никольский", "Пражский", "Романовский", "Рылеевский", "Софийский", "Ударник", "Фарфоровский", "Южный полюс". Лидером голосования стал вариант "Никольский". Отметим, в поддержку этого варианта активно призывали голосовать представителей бюджетной сферы. Позже глава Фрунзенского района Константин Серов заявил, что этот вариант "уже принят" и получил благословение от митрополита Варсонофия.

Константин Леньков / Фото МО №72