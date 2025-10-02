За месяц в реестр ресторанов Петербурга включили почти 200 заведений

С 1 сентября 192 точки общепита в многоквартирных домах Петербурга вошли в официальный реестр ресторанов, сообщили ЗАКС.Ру в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле. Сам реестр был введен в рамках закона о борьбе с так называемыми "наливайками". Заведения, включенные в реестр, имеют право отпускать алкоголь по ночам с 22:00 до 11:00.

Всего по состоянию на 2 октября в комитет поступило 349 заявок от городского общепита. Помимо одобренных еще 66 обращений находятся на рассмотрении у комитета, а 51 заявка по разным причинам оставлена без рассмотрения. Отказ во включении в реестр получили 40 городских кафе и баров.

По оценкам депутата Законодательного собрания Дениса Четырбока, количество поступивших заявок соответствует приблизительно четверти от всех заведений, продающих алкоголь в многоквартирных домах. Полученные за месяц результаты могут свидетельствовать о том, что часть предпринимателей решила не работать по ночам, заявил парламентарий в беседе с ЗАКС.Ру.

Также Четырбок предположил, что не все владельцы заведений могли обратиться в КППИТ из-за того, что были недостаточно проинформированы о необходимости включения в реестр.

— Какие-то заведения решили не работать ночью, какие-то, может быть, продолжают работать ночью, но по тем или иным причинам не подают заявку для включения в реестр, это покажет, наверное, время, чуть позже, когда мы станем свидетелями, например, первых штрафов административных, которые будут составлены на нарушителей, — предположил парламентарий.

Четырбок заявил, что находит хорошими достигнутые итоги. "Я тенденцию вижу, количество заявлений растет, и если в первые дни это были десятки обращений, то сейчас это уже сотни обращений и в принципе цифра уже к 400, то есть это охват 25 % от общей совокупности", — отметил он.

Для включения в реестр заведению следует отвечать ряду требований, прописанных в законе о "наливайках". Так, оно должно обладать отдельным входом с фасада здания на улицу, залом обслуживания площадью не менее 50 квадратных метров, а также отдельным помещением для приготовления пищи. Помимо этого, внутри должны быть отдельные туалеты для клиентов и персонала и тревожная кнопка. Также в правилах прописаны наличие договора с охранной фирмой и пяти сотрудников в штате.

Если точка общепита не отвечает хотя бы одному из перечисленных параметров, её в реестр не внесут. Так произошло с первым заведением, которое получило отказ от КППИТ. Как сообщалось ранее, причиной этого стало то, что дверь кафе смотрела на внутриквартальный проезд.

Андрей Казарлыга / Фото: unsplash