Несколько беспилотников сбили над Киришским районом Ленобласти

Утром 6 декабря Ленинградская область подверглась атаке беспилотников. В небе над Киришским районом сбили несколько БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях.

Режим воздушной опасности объявили в 6:09. Власти региона предупредили о возможном ухудшении качества мобильного интернета. Об уничтожении беспилотников Дрозденко сообщил в 8:02. Воздушную опасность сняли в 9:47.

По данным Министерства обороны, в Ленинградской области в период с 8:00 до 11:00 сбили пять беспилотников самолетного типа.

Это третий случай уничтожения БПЛА над территорией Ленобласти с начала декабря. Так, в ночь на 1 декабря несколько беспилотников сбили над Киришским районом. На следующий день, 2 декабря, обломки БПЛА обнаружили в Лужском районе.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру