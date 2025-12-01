Несколько БПЛА сбили над Киришским районом Ленобласти

В ночь на 1 декабря над Киришском районом Ленинградской области уничтожили несколько беспилотников. Всего за ночь, по предварительным данным, в небе над Ленобластью сбили четыре БПЛА, сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Дрозденко. Пострадавших и разрушений нет. Сейчас режим воздушной опасности снят.

Власти объявили о угрозе БПЛА в 4:21. Вместе с тем Дрозденко предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета. Информация об уничтожении беспилотников появилась в 4:35. Отбой воздушной опасности объявили в 6:34. В Росавиации о каких-либо ограничениях в работе аэропорта Пулково не сообщалось.

По данным Министерства обороны, всего за ночь над территорией России сбили 32 украинских беспилотника самолетного типа, при этом над Ленинградской областью военные насчитали три БПЛА.

В последний раз Ленинградская область подвергалась угрозе БПЛА 8 ноября. Тогда атаку беспилотников отражали в южной части региона, на границе с Новгородской областью.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру