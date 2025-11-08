В Ленобласти объявили воздушную опасность

На юге и юго-востоке Ленинградской области объявлена воздушная угроза из-за беспилотных летательных аппаратов, сообщил 8 ноября глава региона Александр Дрозденко. Губернатор предупредил о возможности снижения скорости мобильного интернета.

"Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве южной и юго-восточной части Ленинградской области", — написал Дрозденко в своем telegram-канале.

В конце октября Дрозденко сообщил о том, что Минобороны поддержало идею о создании специального подразделения для борьбы с беспилотниками в регионе. На первом этапе в него должны войти 105 человек.

UPD от 11:40: Отбой беспилотной опасности объявили в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, сообщил Дрозденко. "Атака БПЛА отражена на границе с Новгородской областью", — написал он.

Андрей Казарлыга