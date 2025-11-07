ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
7 ноября 2025, 19:39

Рекламу вебкам-студии на сайте петербургского колледжа объяснили атакой хакеров  

На сайте Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа была опубликована реклама вебкам-студии, на что обратил внимание 7 ноября "Коммерсант Санкт-Петербург". После в пресс-службе комитета по науке и высшей школе Петербурга сообщили ТАСС, что причиной публикации стала хакерская атака. Сейчас публикация удалена. 

"Сайт Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа (СПАСК) был взломан в результате хакерской атаки. На данный момент работа официального сайта восстановлена", - рассказали в учебном заведении ТАСС.

В тексте, опубликованном неизвестными, говорилось, что студия "открывает возможности для девушек и парней", а также предоставляет "условия для комфортной работы и профессионального роста". Спорная публикация была размещена еще два месяца назад, 12 сентября.

Кирилл Дудров


