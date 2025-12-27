Маткапитал на первенца превысит в 2026 году 737 тысяч рублей

Размер федерального материнского капитала на первого ребенка в 2026 году составит 737,2 тысячи рублей, сообщило 26 декабря РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина. Увеличение выплаты произойдет в феврале.

Выплата на второго ребенка составит 974,2 тысячи рублей при условии что деньги на первенца родители не получали. Средства можно будет использовать для строительства жилья, оплаты образования или для иных целей, рассказал депутат.

В 2025 году величина федерального маткапитала составляет 690,3 тысячи рублей на первого ребенка и 912,2 тысячи рублей на второго, если выплата за рождение первого не производилась.

В октябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за переориентацию программы маткапитала на поддержку многодетных семей. Она отметила, что сейчас выплаты на второго и третьего детей меньше выплат на первого.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру