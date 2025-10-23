Матвиенко предложила переориентировать маткапитал на многодетных

Программу материнского капитала следует переориентировать на поддержку многодетных семей, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Своими мыслями на этот счет она поделилась 23 октября на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

— Мы считаем, что настало время совершенствования программы материнского капитала. Следует переориентировать ее на поддержку многодетности, рождения третьего и последующих детей. Сегодня материнский капитал на второго и третьего ребенка ниже, чем на первого, причем существенно, — заявила Матвиенко.

Спикер отметила, что считает необходимым сконцентрировать меры государственной поддержки для стимулирования рождения "третьего, четвертого и последующих детей".

В своей речи Матвиенко также предложила усовершенствовать инструмент семейной ипотеки. Сейчас больше половины таких льготных кредитов приходится на Москву, Петербург, Ленобласть и Подмосковье, заявила она и предложила создать условия, чтобы семьи могли улучшать жилищные условия в регионах, где проживают. По ее мнению, ставку по семейной ипотеке следует сделать дифференцированной: чем больше детей в семье — тем ниже величина ставки.

Еще одно предложение касалось создания "семейноцентричной инфраструктуры" от безбарьерной среды для родителей с колясками до детских площадок и комнат матери и ребенка в учреждениях.

Размер федерального маткапитала на первого ребенка составляет в 2025 году 690 тысяч рублей. Выплата на второго ребенка составляет 222 тысячи рублей. В Петербурге также действует региональная программа маткапитала, получить средства можно при рождении третьего и последующих детей. Размер выплаты составляет 213 тысяч рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру