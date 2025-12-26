Гуцан и Беглов открыли особняк Кочубея после реставрации

Генеральный прокурор Александр Гуцан и губернатор Петербурга Александр Беглов приняли участие в открытии дома М.В. Кочубея на Конногвардейском бульваре после реставрации, сообщили 26 декабря в пресс-службе надзорного ведомства. Также на церемонии присутствовали спикер Законодательного собрания Александр Бельский, полпред президента в СЗФО Игорь Руденя и вице-губернатор Николай Линченко.

Беглов и Гуцан разрезали красную ленточку в помещении. Позже участников провели по залам особняка.

В своем выступлении генпрокурор отметил, что реставраторами был "по большому счету восстановлен тот исторический архитектурный художественный образ этого здания, который необходимо сохранить". В здании планируется проводить международные встречи, в том числе в рамках двух петербургских международных форумов — экономического и юридического.

В свою очередь, Беглов отметил качество проведенных работ и поблагодарил строителей и реставраторов, передает пресс-служба Смольного. "Теперь у Генеральной прокуратуры есть достойная резиденция на берегах Невы. Мы создали и продолжаем создавать в нашем городе все условия для работы федеральных структур — для Конституционного и Верховного судов, для Генеральной прокуратуры", — заявил он и отметил, что все перечисленные органы некогда "начинали свою деятельность именно здесь — в Северной столице".

Особняк Кочубея был построен в середине XIX века, работы завершились в 1857 году. Здание признано объектом культурного наследия федерального значения. С 2017 года оно находится в пользовании Генпрокуратуры, которая проводила в нем различные мероприятия. Реставрация особняка длилась с 2023 года.

Андрей Казарлыга / Фото: Генпрокуратура