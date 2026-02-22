В здании Главпочтамта начались ремонтные работы

В здании Главпочтамта стартовал ремонт, рассказало издание MR7 со ссылкой на петербургского краеведа Александра Треугольникова. В январе здание продали московской компании "Энергетическое межрегиональное холдинговое объединение" за 1,277 млрд рублей без НДС.

"В Почтамте начались работы. Там новый собственник. Пока только вынесли деревянные ограждения в центре зала", - сообщил Треугольников. Информации о том, началась ли реконструкция исторического объекта, пока нет.

В феврале спикер Законодательного собрания Александр Бельский говорил, что в Главпочтамте можно ожидать открытия общественного пространства с ресторанами и гостиницами.

Напомним, в 2020 году власти Петербурга и "Почта России" подписали соглашение о создании комплекса "Почтовый квартал", который включал музей, концертный зал и гастрономические пространства. Однако планы не были реализованы. В итоге в "Почте России" заявили, что реконструкция здания экономически нецелесообразна, и выставили здание Главпочтамта на торги.

Главпочтамт построили в во второй половине XVIII века и с тех пор неоднократно перестраивали. Здание имеет статус объекта культуры федерального значения. В 2019 году почтовое отделение в здании закрыли и заявили, что будут готовить его к реставрации.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру