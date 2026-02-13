Бельский рассказал о планах использования Главпочтамта

Здание Главпочтамта в центре Петербурга ждет приспособление под общественное пространство с ресторанами и гостиницами, заявил 13 февраля спикер Законодательного собрания Александр Бельский в эфире радио "Комсомольская правда". Парламентарий ожидает, что новый собственник здания реализует проект наподобие ранее анонсированного "Почтового квартала".

— Там будет достаточно неплохой кластер, в том числе с общественным пространством, с ресторанами, с гостиницами. Но в общем по большому счету, по-моему, еще при [бывшем вице-губернаторе Евгении] Елине обсуждался этот вопрос, и там была достаточно неплохая перспектива. Я так понимаю, что концепция сильно не изменилась, — поделился сведениями Бельский, отметив, что следует дождаться презентации планов владельца здания.

Последние годы здание Главпочтамта не использовалось по назначению. В 2020 году власти Петербурга и "Почта России" подписали соглашение о создании кластера "Почтовый квартал" с музеем и концертным залом. Воплотить идею в жизнь так и не удалось.

В итоге "Почта России" выставила недвижимость на торги. В конце января здание перешло новому владельцу, им стало ООО "Энергетическое межрегиональное холдинговое объединение". Сумма сделки составила 1,5 млрд рублей.

Главпочтамт был построен во второй половине XVIII века и с тех пор неоднократно перестраивался и достраивался. Здание имеет статус памятника федерального значения.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру