Штанникова предложила использовать подпорки для спасения старого дуба

Депутат Законодательного собрания Ольга Штанникова ("Яблоко") предложила не сносить, а укрепить подпорками 85-летний дуб в Ораниенбаумском саду, об этом она написала 13 февраля в своих социальных сетях. Свою идею парламентарий изложила в обращении на имя председателя комитета по благоустройству Сергея Петриченко.

Штанникова отметила, что практика использования подпорок для сохранения старых деревьев успешно применяется за рубежом. При этом сохранение таким способом растительности может быть более целесообразным с точки зрения расходования средств, поскольку не предполагает затраты на вывоз спиленных деревьев и высадку новых, добавила она.

"Попросила Сергея Петриченко рассмотреть возможность сохранения дуба, столь значимого для петербуржцев, таким нехитрым методом механического укрепления", — резюмировала депутат.

Ранее в СМИ появилась информация о выдаче порубочного билета на снос старого дуба в саду на Петроградской стороне. Как написала в своих соцсетях телеведущая Ника Стрижак, в комблаге принятое решение объяснили сильным наклоном дерева, нависающего над пешеходной дорожкой и потому создающего угрозу жизни и здоровью прохожих.

Отметим, что Штанникова не единственная, кто предложил использовать подпорку для сохранения дуба. В четверг с такой же идеей выступил лидер "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослав Костров. Он сослался на опыт сохранения березы в Таврическом саду осенью 2025 года с помощью металлической подпоры, и выразил готовность изготовить и оплатить схожую конструкцию.

Андрей Казарлыга / Фото: Ольга Штанникова