Бельский не согласился с идеей Митяниной об ограничении работы журналистов

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский не поддержал высказывание уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной о необходимости корректировать правила работы средств массовой информации во время подготовки материалов о преступлениях в отношении несовершеннолетних. В эфире радиостанции "Комсомольская правда" 13 февраля спикер парламента подчеркнул, что понимает позицию детского омбудсмена, но отметил необходимость более глубокой проработки темы.

– Вопрос деликатный, я понимаю, про что говорит Анна Владимировна, но мне кажется, ситуация достаточно быстро разрешилась, хоть и трагически, благодаря тому, что весь город включился в поиски мальчика. Если говорить о том, что "давайте сдерживать" – а в каком формате? По каким принципам? Это такой вопрос, ограничительный. <...> Мне сложно сказать, как ограничить публичность тех или иных вопросов. Выявляются какие-то вещи – для нас это очень важно, как для органа власти, если мы видим, что есть какие-то нюансы, что тот или иной орган плохо работает или не недорабатывает. Соответственно, у нас есть возможность это исправить. Я не всегда за то, чтобы умалчивать, если в этом нет каких-то деликатных нюансов, которые требуют того, чтобы чтобы информация была скрыта, – рассказал Бельский.

Он отдельно добавил, что "смаковать" какие-либо подробности при освещении подобных тем недопустимо.

Детский омбудсмен в Петербурге Митянина во время пресс-конференции в ТАСС 10 февраля заявила, что передала специалистам из центра экспертиз Санкт-Петербургского государственного университета копии материалов о инцидентах с детьми. Эксперты согласились с ней, что запрет на обнародование подобной информации следует запретить. Омбудсмен намерена передать в городской парламент свои наработки в части совершенствования законодательства в этой сфере. С подобными инициативами она выступает не первый раз.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру