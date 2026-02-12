ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
12 февраля 2026, 16:31

Бельский унес из РГПУ две медали за развитие футбола

Спикер Законодательного собрания, президент Федерации футбола Петербурга Александр Бельский получил две медали Георгия Дюперрона в РГПУ имени А.И. Герцена 12 февраля, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Одна из наград предназначалась ему лично, вторая — семье советского футболиста и тренера Никиты Симоняна, скончавшегося в ноябре 2025 года.

Передать медаль семье Симоняна попросил Бельского ректор РГПУ Сергей Тарасов. 

— Позвольте попросить вас оказать содействие в передаче медали, которую совсем недавно мы учредили, медали Дюперрона, семье Никиты Павловича Симоняна. Это человек, который сделал очень многое для развития физической культуры и спорта. <...> Он не дожил до этого момента, но это будет очень важно как сохранение памяти о нем, благодарности ему, и, конечно, это будет очень приятно его семье, — обратился к Бельскому ректор Тарасов.

Перед этим Бельский и Тарасов подписали соглашение о сотрудничестве между вузом и федерацией. Событие, по словам спикера, стало знаковым. Бельский добавил, что сегодня федерация нуждается в подготовке тренеров, и отметил важность научной базы в этом вопросе.

— Лучшая команда нашей страны — это, конечно, наш великолепный "Зенит". Большая работа у нас ведется и в студенческой лиге по футболу. Это касается и девочек, и мальчиков, это касается развития студенческого футбола в принципе в нашей стране и, конечно, в Петербурге, так как мы еще ко всему прочему являемся и студенческой столицей. Я уверен, что данное соглашение позволит нам улучшить ситуацию с развитием спорта в целом в нашем городе, — сказал парламентарий.

Торжественное награждение Бельского не состоялось. Предназначенную ему медаль вручили кулуарно. В пресс-службе вуза пояснили ЗАКС.Ру, что непубличный формат награждения выбрали по просьбе спикера. Отметим, в анонсе мероприятия сообщалось, что Бельский удостоился медали за популяризацию и активное продвижение ценностей физической культуры и развитие футбола.

Бельский не первый среди депутатов парламента, кто удостоился новой награды РГПУ. В конце января медали Дюперрона вручили Юрию Авдееву и Любови Егоровой. Оба они отнюдь не чужды спорту. Егорова — шестикратный олимпийский чемпион по лыжному спорту, а Авдеев занимает посты вице-президента Всероссийской федерации самбо и председателя Олимпийского совета Петербурга. Кроме того, до избрания он длительное время занимал руководящие посты в структурах Смольного, связанных со спортом.

Дюперрон известен как основоположник российского футбола. В университете имени Герцена он был первым заведующим кафедрой физического воспитания.

