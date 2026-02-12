ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 12 февраля 2026, 15:29

Заксобрание хочет освободить правнуков от налога на подаренную квартиру

Группа депутатов Законодательного собрания Петербурга внесла на рассмотрение проект федеральной инициативы об освобождении граждан от уплаты налога за полученную в подарок квартиру от дальних родственников, в частности, прабабушек и прадедушек. Идеей поделился депутат Денис Четырбок в своих социальных сетях 12 февраля. 

Сейчас действующее законодательство освобождает от налога в размере 13% от стоимости недвижимости лишь в случае дарения между близкими родственниками: детьми, родителями, бабушками и дедушками. Четырбок назвал несправедливым отсутствие прабабушек и прадедушек в "льготном" перечне. 

"Считаем, что такая ситуация абсолютно несправедлива, тем более сейчас, когда Президент задал тренд на увеличение продолжительности жизни, а в семьях все чаще одновременно живут сразу несколько поколений", – написал Четырбок. 

После утверждения текста инициативы Заксобранием, документ должны поддержать в Государственной думе, поскольку предложение затрагивает федеральное законодательство. Так, понятие близких родственников закреплено в Семейном кодексе. На его положения ссылается соответствующая статья Налогового кодекса (ст. 217 НК). 

Отметим, петербургские депутаты не первыми задумались о расширении определения "близких родственников". В конце 2024 года с похожей инициативой выступила первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она также отмечала "несправедливость" исчисления размера налога при дарении квартир от прабабушек и прадедушек. 

