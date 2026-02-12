Депутаты объявили благодарность руководителю аппарата ЗакСа Анне Гиндиной

Законодательное собрание Петербурга 11 февраля объявило благодарность руководителю аппарата парламента Анне Гиндиной. Ее решили поощрить за выдающиеся заслуги в обеспечении деятельности ЗакСа, высокий профессионализм, ответственность и многолетний добросовестный труд. Она работает в должности главы аппарата с лета 2023 года.

В прошлом Гиндина занимала пост начальника секретариата Заксобрания. До прихода в Мариинский дворец трудилась в комитете территориального развития Петербурга.

Также за заслуги перед парламентом депутаты объявили благодарность помощнице члена фракции "Единая Россия" Александра Кущака Виктории Саитовой.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что петербургский парламент объявил благодарность первому заместителю председателя комитета финансов Татьяне Пигольц.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру