Бельский возглавил медиарейтинг глав региональных ЗакСов в январе

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский занял первую позицию в январском рейтинге глав региональных парламентов, подготовленном "Медиалогией". Второе место досталось его коллеге из Нижегородской области Евгению Люлину, третье место занял председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Первенство в списке Бельскому обеспечил ряд новостных сюжетов, широко разошедшихся в СМИ. Так, в январе он назвал неизбежным введение платного въезда в центр Петербурга, выступил с критикой комитета имущественных отношений из-за не до конца снесенного ТЦ "Макси Сопот" у станции метро "Приморская", а также поучаствовал в мероприятиях, посвященных 83-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Также журналисты заметили его высказывание о том, что реновация в Петербурге может начаться с промышленных зон, а не с жилых кварталов.

При построении медиарейтинга учитывается ряд параметров, включая влиятельность СМИ, высказываемое отношение к герою материала, наличие в тексте его прямой или косвенной речи и прочее.

Напомним, что по итогам 2025 года Бельский занял второе место в медиарейтинге спикеров региональных ЗакСов. Первое место принадлежит его крымскому коллеге Константинову.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру