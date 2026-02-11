Кадры: Заседание ЗакСа 11 февраля

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Заксобрания на заседании 11 февраля обсудили вопрос о наделении Смольного правом заниматься продажей и покупкой драгоценных металлов, утвердили штрафы за размещение НТО с нарушением, а также приняли проект федерального закона о повышении уровня защиты исторических зданий. Как прошло заседание – в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

Депутаты Александр Малькевич и Борис Зверев

Депутаты Константин Чебыкин, Дмитрий Дмитриев и Андрей Алескеров

Депутаты Юрий Гладунов, Марина Шишкина, Михаил Амосов

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Егор Бушев и Дмитрий Филатов, советник председателя ЗакСа, экс-депутат Евгений Никольский

Депутаты Дмитрий Панов, Андрей Алескеров и аудитор КСП Егор Бушев

Депутаты Ольга Штанникова и Александр Шишлов

Депутат Борис Зверев и вице-спикер Николай Бондаренко

Депутаты Алексей Макаров, Анастасия Мельникова и Александр Ржаненков

Вице-спикер Павел Иткин и депутаты Максим Яковлев и Андрей Малков

Депутат Марина Макарова

Депутаты Юрий Авдеев, Павел Крупник и Константин Чебыкин (спрятался)

Депутаты Дмитрий Павлов и Ирина Иванова

Депутаты Михаил Барышников, Андрей Рябоконь, Антон Соловьев и председатель КСП Константин Желудков

Спикер Заксобрания Александр Бельский

Спикер Заксобрания Александр Бельский и руководитель протокола председателя Виктория Снигирева

Руководитель "Народного фронта" в Петербурге Екатерина Кондратьева

