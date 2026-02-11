Кадры: Заседание ЗакСа 11 февраля

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру
Депутаты Заксобрания на заседании 11 февраля обсудили вопрос о наделении Смольного правом заниматься продажей и покупкой драгоценных металлов, утвердили штрафы за размещение НТО с нарушением, а также приняли проект федерального закона о повышении уровня защиты исторических зданий. Как прошло заседание – в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.
Депутаты Александр Малькевич и Борис Зверев
Депутаты Константин Чебыкин, Дмитрий Дмитриев и Андрей Алескеров
Депутаты Юрий Гладунов, Марина Шишкина, Михаил Амосов
Аудиторы Контрольно-счетной палаты Егор Бушев и Дмитрий Филатов, советник председателя ЗакСа, экс-депутат Евгений Никольский
Депутаты Дмитрий Панов, Андрей Алескеров и аудитор КСП Егор Бушев
Депутаты Ольга Штанникова и Александр Шишлов
Депутат Борис Зверев и вице-спикер Николай Бондаренко
Депутаты Алексей Макаров, Анастасия Мельникова и Александр Ржаненков
Вице-спикер Павел Иткин и депутаты Максим Яковлев и Андрей Малков
Депутат Марина Макарова
Депутаты Юрий Авдеев, Павел Крупник и Константин Чебыкин (спрятался)
Депутаты Дмитрий Павлов и Ирина Иванова
Депутаты Михаил Барышников, Андрей Рябоконь, Антон Соловьев и председатель КСП Константин Желудков
Спикер Заксобрания Александр Бельский
Спикер Заксобрания Александр Бельский и руководитель протокола председателя Виктория Снигирева
Руководитель "Народного фронта" в Петербурге Екатерина Кондратьева
Фотографии с предыдущего заседания смотрите на ЗАКС.Ру.
Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру