Медиатека 11 февраля 2026, 17:00

Кадры: Заседание ЗакСа 11 февраля

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.РуФото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Заксобрания на заседании 11 февраля обсудили вопрос о наделении Смольного правом заниматься продажей и покупкой драгоценных металлов, утвердили штрафы за размещение НТО с нарушением, а также приняли проект федерального закона о повышении уровня защиты исторических зданий. Как прошло заседание – в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова. 

IMG_4609.JPG (477 KB)

Депутаты Александр Малькевич и Борис Зверев

IMG_4620.JPG (325 KB)

Депутаты Константин Чебыкин, Дмитрий Дмитриев и Андрей Алескеров

IMG_4638.JPG (365 KB)

Депутаты Юрий Гладунов, Марина Шишкина, Михаил Амосов

IMG_4625.JPG (310 KB)

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Егор Бушев и Дмитрий Филатов, советник председателя ЗакСа, экс-депутат Евгений Никольский

IMG_4649.JPG (307 KB)

Депутаты Дмитрий Панов, Андрей Алескеров и аудитор КСП Егор Бушев

IMG_4652.JPG (359 KB)

Депутаты Ольга Штанникова и Александр Шишлов

IMG_4675.JPG (288 KB)

Депутат Борис Зверев и вице-спикер Николай Бондаренко

IMG_4681.JPG (290 KB)

Депутаты Алексей Макаров, Анастасия Мельникова и Александр Ржаненков

IMG_4687.JPG (282 KB)

Вице-спикер Павел Иткин и депутаты Максим Яковлев и Андрей Малков

IMG_4689.JPG (272 KB)

Депутат Марина Макарова

IMG_4694.JPG (301 KB)

Депутаты Юрий Авдеев, Павел Крупник и Константин Чебыкин (спрятался)

IMG_4704.JPG (278 KB)

Депутаты Дмитрий Павлов и Ирина Иванова

IMG_4717.JPG (305 KB)

Депутаты Михаил Барышников, Андрей Рябоконь, Антон Соловьев и председатель КСП Константин Желудков

IMG_4727.JPG (271 KB)

Спикер Заксобрания Александр Бельский

IMG_4733.JPG (302 KB)

Спикер Заксобрания Александр Бельский и руководитель протокола председателя Виктория Снигирева

IMG_4736.JPG (343 KB)

Руководитель "Народного фронта" в Петербурге Екатерина Кондратьева 

Фотографии с предыдущего заседания смотрите на ЗАКС.Ру.

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


