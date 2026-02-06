Анохин рассказал в Доме книги о борьбе с финансовым рабством

Фото: ЗАКС.Ру

Глава петербургского отделения партии "Родина" Андрей Анохин 5 февраля представил свою книгу "Опережая сегодня". Мероприятие прошло в Доме книги на Невском проспекте. Послушать экс-депутата, бывшего чиновника Смольного пришли несколько десятков человек. Свободных мест в зале не осталось.

Книгу бывший депутат городского парламента писал несколько лет, однако, по его словам, основную концепцию вынашивал последнюю четверть века. Основная идея заключается в создании отечественного инструмента для "победы над фининтерном". Для Анохина все началось со знакомства с трудами Сатоси Накамото – создателя биткоина. До сих пор не ясно, существует ли Накамото на самом деле и кто именно скрывается под этим псевдонимом.

– В какой-то момент я увидел, что, по сути, этот человек, который скрывается за этим псевдонимом [Сатоси Накамото], создал новую мировую финансовую архитектуру, которая должна прийти на смену долларовой системе, которая строится на угнетении, тотальной закредитованности населения, сталкивании народов, государств, – рассказывает Анохин.

По словам автора, сейчас концепция "Опережая сегодня" является единственной в своем роде в России. Основную задачу он видит в том, чтобы об этой "питерской концепции" узнала вся страна, а то и весь мир. Судя по словам Анохина, мыслит он глобально. Впрочем, для реализации концепции он ждет ряд изменений в российском законодательстве. Свой "законодательный каркас" он уже подготовил.

– В России должны пройти полностью тотальные изменения в законодательстве. Россия должна понимать, что идет новая межэлитная борьба мировая, и формируется новая финансовая архитектура, которая будет строиться на достижениях криптоиндустрии. У нашей страны должна быть национальная криптовалюта. Не цифровой рубль, а глобальная, строящаяся на мировом блокчейне криптовалюта, – добавил Анохин.

В качестве отечественной криптовалюты Анохин предлагает своим сторонникам "Златник". Пока у его монеты нет интеграции с государством, сетует автор, однако он и его команда понимают, как должна развиваться эта система. "Златник" станет первой криптомонетой, которая будет подкреплена реальным сектором экономики, уверен Анохин.

– Это будет первая критомонета, которая будет у каждого гражданина Российской Федерации по всему миру. У каждого гражданина, вне зависимости от национальности, главное, чтобы он поддерживал вектор нашей страны. <...> Это будет главная имперская миссия нашей страны – освобождение мира от финансового рабства, – заключил создатель "Златника".

Сроки достижения цели Анохин не назвал, подчеркнув, что сейчас он видит два пути развития событий: с поддержкой "наверху", то есть в Кремле, либо без поддержки. К слову о Кремле, Анохин добавил, что концепция "Златника" объединяет в себе идеи президента. Любым скептикам, которые сомневаются в концепции "Опережая сегодня", Анохин предлагает озвучить собственные идеи – он готов их выслушать. В профильные ведомства и министерства он свои труды уже направил.

Сама презентация книги продолжалась около получаса, затем наступило время вопросов из зала. Впрочем, собравшаяся публика не спешила говорить на волнующие темы. Вероятно, среди гостей мероприятия собрались сторонники Анохина, которые уже многое смогли узнать из его постов в социальных сетях. Может быть, они уже и обзавелись "Златником" на своих криптокошельках. Периодически Анохин распределяет свои активы среди подписчиков.

После презентации Анохин еще некоторое время провел в Доме книги, чтобы подписать издание для читателей. Единственная выкладка, по наблюдениям корреспондента ЗАКС.Ру, достаточно быстро исчезла. Книжку в твердом переплете продавали по 888 рублей. Как отметил Анохин, доходы от продажи пойдут на реализации концепции "Опережая сегодня". Кстати, на обложке книги – логотип "Златника". Прообразом его стал некий камень, метеорит. По словам Анохина, его подарил ему Максим Мейксин в последний день работы в должности вице-губернатором Петербурга.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру