Депутат Павлов открыл музей Айн Рэнд в Петербурге

Фото: ЗАКС.Ру

В Петербурге появился музей в честь писательницы Айн Рэнд. Он расположен в самом центре города на площади Восстания, в доме, где жила Алиса Розенбаум, известная миру как Айн Рэнд. Площадка появилась по инициативе депутата Заксобрания Петербурга, руководителя фракции "Новые люди" Дмитрия Павлова. Квартира, в которой жила автор романа-антиутопии "Атлант расправил плечи", принадлежит основанной Павловым компании "Колвэй".

Идея организовать музей появилась у Павлова два года назад, после знакомства с главой "Фонда Айн Рэнд" Михаилом Кравцовым. Представители связались с Павловым еще в 2019 году, получив документальное подтверждение того, что писательница большую часть своей жизни до эмиграции в США прожила в квартире дома № 120 по Невскому проспекту.

– Это социальный проект, чтобы была память о человеке, который воспитывался в Санкт-Петербурге, закончил гимназию, университет и внес большой вклад в мировую культуру. Чтобы наши коллеги из Голливуда, США, знали, что это наша петербурженка Алиса Розенбаум, – уверен Павлов.

На жизнь Павлова, по словам депутата, творчество Рэнд впервые оказало влияние в 1992 году в США, куда он отправился для обучения основам предпринимательства. Сам бизнесмен не во всем согласен с писательницей и с ее видением "объективизма", однако некоторые идеи помогли ему сформировать собственный подход к ведению дел.

Помещение компания Павлова приобрела еще в 2000 году. Как он рассказал ЗАКС.Ру, тогда на этом месте была коммунальная квартира. Общую сумму той сделки он не назвал, но отметил, что каждому жителю была представлена недвижимость взамен.

– Ценность недвижимости определяет место. Место уникальное: площадь, вокзал, вид красивый. Можно часами наблюдать, все меняется. И парковка. Возможность припарковаться в центре города имела большое значение. Сейчас уже не помню, но за каждую комнату люди получали жилье. Расселили, сделали ремонт под офис, – рассказал Павлов.

С тех пор помещение использовалось для разных целей: офис компании по продаже недвижимости, площадка для мероприятий Федерации легкой атлетики Петербурга (которую Павлов возглавляет). В 2021 году на окнах даже размещалась партийная символика "Новых людей". А последнее время здесь проводятся лекции и творческие встречи, посвященные творчеству Рэнд, и организованные одноименным фондом. За все время таких мероприятий прошло уже около полусотни.

Новый музей будет интерактивным, рассказал Павлов. Собрать обширную коллекцию предметов, которые принадлежали писательнице, затруднительно, поэтому организаторы музея решили сконцентрироваться на архивных документах. На открытии журналистам представили подборки фотографий и биографическую справку о карьере писательницы. Также организаторы отыскали пишущую машинку Remington. Похожая модель, по их словам, использовалась писательницей.

В подготовке экспозиции частично посодействовал Институт Айн Рэнд из Калифорнии.

– Там в первую очередь архивы. Не уверен, что у них [Института Айн Рэнд] есть что-то помимо фотографий и каких-то артефактов сохранившихся, – отметил Кравцов во время открытия музея. Не исключено, что после создания музея у кого-то появится возможность поделиться экспонатами, отметил руководитель фонда. – Есть слабая надежда, что, действительно, у кого-то что-то найдется, потому что у Рэнд и двух ее сестер детей не было. Никого сейчас в Петербурге из потомков не живет. Тем не менее, у отца и матери были большие семьи. Потомки ее дядь и теть могут проживать в Санкт-Петербурге. Учитывая все перипетии в стране и в городе, возможно, у кого-то на антресолях валяется старый альбом.

Сейчас разрабатывается сайт музея, где, как предполагается, можно будет записаться на посещение. По словам Павлова, площадка будет работать в "камерном" режиме. Для экспозиции хотят подготовить небольшой документальный фильм. Выставка будет посвящена Петербургу, каким его застала Айн Рэнд. Полноценный запуск, скорее всего, состоится летом. При этом мероприятия, организованные фондом, будут продолжаться.

Алиса Розенбаум родилась в Петербурге в 1905 году в семье аптекаря. Во время революции 1917 года красноармейцы отобрали имущество ее отца. После этого она с семьей отправилась в Крым, а в 1921 году вновь вернулись в Петроград. Розенбаум поступила в Петроградский университет. Через пять лет она эмигрировала в США, она грезила карьерой в кинематографе. В новой для стране она взяла псевдоним Айн Рэнд. События 1917 года повлияли на ее мировоззрение. В своем творчестве она выступала против коллективизма. В 1957 году она выпустила главное произведение в своей писательской карьере - "Атлант расправил плечи". Труд впоследствии стал популярен среди предпринимателей, либертарианцев и консерваторов из-за продвигаемой идеи невмешательства государства в экономические вопросы.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру