ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Медиатека 28 января 2026, 16:20

Кадры: Заседание ЗакСа 28 января

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.РуФото: Михаил Масленников, ЗАКС.РуДепутаты Законодательного собрания 28 января в третьем, окончательном чтении приняли закон о "Почетном благотворителе Санкт-Петербурга", а также поспорили во время обсуждения инициативы об отмене льгот для предпринимателей при выкупе земельных участков. Как прошло заседание – в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

IMG_4309.JPG (307 KB)

Депутаты Андрей Алескеров, Денис Четырбок и Марина Шишкина рассматривают календарь

IMG_4345.JPG (320 KB)

Депутаты Александр Ходосок и Дмитрий Павлов приветствуют друг друга

IMG_4339.JPG (338 KB)

Депутаты Марина Шишкина и Павел Крупник слушают коллегу Валерия Гарнеца

IMG_4324.JPG (310 KB)

Депутаты Денис Четырбок (смеется), Александр Рассудов и Ирина Иванова

IMG_4356.JPG (369 KB)

Депутаты Дмитрий Павлов и Дмитрий Панов

IMG_4350.JPG (277 KB)

Депутат Валерий Гарнец и глава КСП Константин Желудков

IMG_4384.JPG (304 KB)

Депутаты Валерий Гарнец и Александр Ходосок

IMG_4408.JPG (318 KB)

Депутат Денис Четырбок рассказывает коллеге Александру Шишлову, что в феврале и марте из-за праздников два понедельника будут нерабочими днями

IMG_4386.JPG (307 KB)

Депутаты Константин Чебыкин и Марина Шишкина

IMG_4389.JPG (359 KB)

Депутаты Владимир Носов и Александр Малькевич

Фотографии с предыдущего заседания смотрите на ЗАКС.Ру.

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Алескеров Андрей Энверович  
Гарнец Валерий Николаевич 
Иванова Ирина Владимировна 
Крупник Павел Анатольевич 
Малькевич Александр Александрович 
Носов Владимир Николаевич 
Павлов Дмитрий Геннадьевич 
Панов Дмитрий Вячеславович 
Рассудов Александр Николаевич
Ходосок Александр Владимирович 
Чебыкин Константин Александрович 
Четырбок Денис Александрович 
Шишкина Марина Анатольевна
Шишлов Александр Владимирович 






Рейтинг  персон ↑

Главное ↓ 
МедиатекаКадры: Заседание ЗакСа 28 января
СтатьиАгломерация одна, а доклады разные
СтатьиДепутат вейпам не рад: О чем говорили на заседании рабочей группы в ЗакСе
СтатьиЗакС и поиск виноватых

О редакции Реклама