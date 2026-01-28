Кадры: Заседание ЗакСа 28 января

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.РуДепутаты Законодательного собрания 28 января в третьем, окончательном чтении приняли закон о "Почетном благотворителе Санкт-Петербурга", а также поспорили во время обсуждения инициативы об отмене льгот для предпринимателей при выкупе земельных участков. Как прошло заседание – в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.
Депутаты Андрей Алескеров, Денис Четырбок и Марина Шишкина рассматривают календарь
Депутаты Александр Ходосок и Дмитрий Павлов приветствуют друг друга
Депутаты Марина Шишкина и Павел Крупник слушают коллегу Валерия Гарнеца
Депутаты Денис Четырбок (смеется), Александр Рассудов и Ирина Иванова
Депутаты Дмитрий Павлов и Дмитрий Панов
Депутат Валерий Гарнец и глава КСП Константин Желудков
Депутаты Валерий Гарнец и Александр Ходосок
Депутат Денис Четырбок рассказывает коллеге Александру Шишлову, что в феврале и марте из-за праздников два понедельника будут нерабочими днями
Депутаты Константин Чебыкин и Марина Шишкина
Депутаты Владимир Носов и Александр Малькевич
Фотографии с предыдущего заседания смотрите на ЗАКС.Ру.
Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру