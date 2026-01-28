Кадры: Заседание ЗакСа 28 января

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.РуДепутаты Законодательного собрания 28 января в третьем, окончательном чтении приняли закон о "Почетном благотворителе Санкт-Петербурга", а также поспорили во время обсуждения инициативы об отмене льгот для предпринимателей при выкупе земельных участков. Как прошло заседание – в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

Депутаты Андрей Алескеров, Денис Четырбок и Марина Шишкина рассматривают календарь

Депутаты Александр Ходосок и Дмитрий Павлов приветствуют друг друга

Депутаты Марина Шишкина и Павел Крупник слушают коллегу Валерия Гарнеца

Депутаты Денис Четырбок (смеется), Александр Рассудов и Ирина Иванова

Депутаты Дмитрий Павлов и Дмитрий Панов

Депутат Валерий Гарнец и глава КСП Константин Желудков

Депутаты Валерий Гарнец и Александр Ходосок

Депутат Денис Четырбок рассказывает коллеге Александру Шишлову, что в феврале и марте из-за праздников два понедельника будут нерабочими днями

Депутаты Константин Чебыкин и Марина Шишкина

Депутаты Владимир Носов и Александр Малькевич

