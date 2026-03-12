Петербургские депутаты представили в Коми федеральную инициативу о "наливайках"

Депутат Законодательного собрания Денис Четырбок 12 марта представил постоянному комитету по правовым вопросам Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) проект федеральной инициативы о "наливайках", сообщили в пресс-службе парламента Северной столицы. Мероприятие состоялось в столице республики Коми Сыктывкаре, туда приехали депутаты Всеволод Беликов и Александр Кущак. Сам Четырбок присутствовал на заседании по видеосвязи.

Подготовленный петербургским ЗакСом законопроект предусматривает право регионов самостоятельно определять места выходов из баров, торгующих алкоголем. Проект был внесен на рассмотрение Заксобрания в конце 2025 года, он призван урегулировать проблему с работой питейных заведений в многоквартирных домах. Принятие документа позволит региональным властям запретить организацию входов в бары со стороны дворов.

"На протяжении многих лет в органы власти Санкт-Петербурга и других субъектов поступают массовые жалобы граждан. Жители многоквартирных домов вынуждены соседствовать с питейными заведениями, входы в которые организованы со стороны дворов, в непосредственной близости от парадных, детских и спортивных площадок", — отметил депутат.

Комитет поддержал инициативу и постановил включить ее в повестку дня 69-й Конференции ПАСЗР, а также рекомендовать Конференции направить законопроект в Госдуму.

Отметим, что сама предлагаемая норма не нова для Петербурга. В городском законе о "наливайках" прописано, что заведения без выходов на улицу с фасада многоквартирного дома не имеют право торговать спиртным с 22:00 до 11:00. Предлагаемый проект фактически распространяет опыт Северной столицы на всю Россию, ранее признавал Четырбок.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Законодательного собрания