Четырбок: Законопроект о входах в бары распространит опыт Петербурга на Россию

Проект федеральной инициативы о праве регионов самостоятельно определять расположение входов в заведения общепита, торгующие алкоголем, не содержит принципиальных нововведений и лишь предполагает расширение петербургского опыта на всю страну, заявил 30 декабря ЗАКС.Ру соавтор документа, депутат Законодательного собрания Денис Четырбок. В то же время, по его словам, закрепление нормы на федеральном уровне не позволит в дальнейшем отменить ее в регионе.

— Мы говорим о некоем положительном опыте Петербурга, который следует в том числе и предложить коллегам на федеральном уровне рассмотреть. И, условно говоря, если такая норма федеральная будет, то она будет уже гарантировать наличие такого входа вне зависимости от того, предусмотрено ли это на региональном уровне или нет. Ну, то есть это будет своего рода еще гарантией от возможных потенциальных изменений на нашем городском уровне тоже. Мы ж не знаем, что там будет лет через десять, — заявил Четырбок.

Законопроект, о котором идет речь, появился в электронной базе ЗакСа в субботу утром. Помимо Четырбока, подписи под ним поставили депутаты Андрей Алескеров, Ирина Иванова, Павел Иткин и Дмитрий Панов. Они предлагают закрепить на федеральном уровне право регионов самим определять места входа в торгующие спиртным заведения общепита, расположенные в многоквартирных домах.

В пояснительной записке парламентарии говорят о жалобах жильцов на работу подобных предприятий. По их мнению, одной из причин недовольства является "организация входов для посетителей в такого рода заведения со стороны внутридворовых территорий, в непосредственной близости от входов в парадные жилых домов".

Отметим, что в Петербурге заведения, расположенные в МКД с выходом не на улицу, лишены права продавать алкоголь с 22:00 до 11:00. Норма закреплена в числе других положений закона о "наливайках", который вступил в силу с начала сентября. Закон содержит ряд требований, без соответствия которым заведение не может быть включено в реестр ресторанов и, соответственно, продавать спиртное по ночам. Помимо требований к расположению входа, он также устанавливает минимальную площадь зала обслуживания, прописывает численность штата сотрудников, наличие кухни и отдельных туалетов для клиентов и персонала.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру