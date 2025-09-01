Закон о "наливайках" заработал в Петербурге

Положения закона о так называемых "наливайках" вступили в силу в Петербурге с 1 сентября. С этого дня разрешена ночная торговля алкоголем только в тех заведениях на территории многоквартирных домов, которые вошли в специально созданный реестр ресторанов.

Не включенным в реестр заведениям запрещено отпускать спиртное в период с 22:00 до 11:00. Исключением здесь сделали только новогоднюю ночь. Также в целом запрещается продажа алкоголя в заведениях, площадь зала обслуживания в которых составляет менее 50 квадратных метров.

Для попадания в реестр точка общепита должна отвечать семи критериям. У нее должен быть отдельный вход с фасада, зал обслуживания площадью не менее 50 квадратных метров, отдельный зал для приготовления пищи и раздельные туалеты для сотрудников и посетителей. Кроме того, штат работников должен насчитывать не менее пяти ставок, включая две ставки для поваров. Заведение должно заключить договор с охранной фирмой, также оно должно быть оборудовано "тревожной" кнопкой.

Реестр ресторанов ведет городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. К утру 1 сентября в перечне насчитывалось 56 позиций. Как отметил в своем telegram-канале глава бюджетно-финансового комитета ЗакСа Денис Четырбок, всего в Петербурге насчитывается 1,6 тысячи точек общепита, торгующих алкоголем в жилых домах. Также на сайте опубликованы инструкция о включении в реестр и формы для подачи заявления в электронном виде.

Закон о "наливайках" был принят Законодательным собранием 28 мая, в тот же день подпись под ним поставил губернатор Александр Беглов. Перед этим противники инициативы запускали петицию в поддержку кафе и баров Петербурга. В свою очередь, Четырбок сообщал о поступающих к нему требованиях ужесточить положения инициативы.

На прошлой неделе Четырбок заявил, что находит создание реестра полезным для рестораторов. Нахождение в списке, по его мнению, "избавит бизнесменов от головной боли, когда активисты будут со своими рулетками приходить и измерять площадь зала обслуживания". Также создание реестра пойдет на руку горожанам, которые смогут выявлять нарушителей закона, полагает он.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру