Четырбок: Внесение баров в специальный реестр пойдет им на пользу

Создание реестра ресторанов в рамках закона о "наливайках" было реализовано, в том числе, в интересах самих предпринимателей, заявил депутат Законодательного собрания Денис Четырбок на пресс-конференции в ТАСС 29 августа. Точку зрения парламентария поддержал представитель организации "Союз улицы Рубинштейна" Максим Жуков, который выступал на мероприятии от лица бизнеса.

— Наличие в реестре избавит предпринимателя от этих бесконечных замеров [площади зала обслуживания], поскольку наличие такого заведения в реестре — это уже юридически подтвержденный факт соответствия заведения тем требованиям, которые предусмотрены в законе. <...> Это также избавит бизнесменов от головной боли, когда активисты будут со своими рулетками приходить и измерять площадь зала обслуживания. Как вы понимаете, таких визитов может быть по несколько в день, — заявил Четырбок.

Депутат заявил, что создание реестра также пойдет на пользу самим гражданам, поскольку отсутствие заведения в реестре ресторанов будет очевидным сигналом для вызова правоохранителей в случае торговли алкоголем. В свою очередь, Жуков заявил, что идея создания списка исходила от одного из предпринимателей в рамках рабочей группы, созданной для подготовки законопроекта о "наливайках".

Пресс-конференция ознаменовалась спором между сотрудницей "Делового Петербурга" Татьяны Копыловой и спикерами. Журналистка задала ряд вопросов, касающихся положений закона и особенностей его подготовки. Среди прочего, она поинтересовалась реакцией на 16 тысяч подписей, собранных к середине августа в поддержку небольших баров в Петербурге. Услышав, что их отнесли в администрацию губернатора, Четырбок переадресовал вопрос в Смольный.

Вопросы журналистки привлекли к себе внимание депутата ЗакСа Дмитрия Панова, который также вступил в дискуссию. "У нас нет фатальной ситуации, в границах которой сейчас произойдет какая-то критическая ситуация, что какие-то предприятия безвозвратно смогут закрыться", — поделился он своим мнением. Парламентарий призвал рестораторов не противиться уже принятому закону, а вступить в диалог и обращаться за поддержкой.

Еще один вопрос касался отсутствия отсрочки для заведений в связи с принятием закона. Панов отреагировал предложением обратиться к нему с Четырбоком в случае, если собеседница считает, что какие-то бары следует спасать. "Мы посмотрим через призму добросовестности — там, налоги, оформленные непосредственно люди, вклад в экономику нашего города — давайте мы посмотрим", — предложил он и выразил готовность посодействовать предпринимателям с выбором нового помещения для бара.

В своем выступлении Панов также заявил о деятельности неких "деструктивных элементов", которые якобы пытались ввести в заблуждение предпринимателей в связи с подготовкой закона о "наливайках". По его версии, недостоверные слухи исходили от тех, против кого и был направлен закон. "Поэтому я сейчас советую всем перейти на сторону добра, на светлую сторону, чтобы действительно, если кого-то нужно сохранить, давайте сохраним правильным образом", — завершил свою речь парламентарий.

Закон о "наливайках" вступит в силу с 1 сентября. Заведения в многоквартирных домах, которые захотят торговать алкоголем по ночам, должны будут войти в специальный реестр ресторанов. Для попадания в перечень они должны будут отвечать ряду критериев. В частности, площадь зала обслуживания в них должна быть не меньше 50 квадратных метров, в заведении должно быть помещение для приготовления пищи и отдельные туалеты для персонала и клиентов, а выход должен быть расположен со стороны фасада. На прошлой неделе комитет по промышленной политике, инновациям и торговле опубликовал инструкцию по действиям для включения в реестр.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру