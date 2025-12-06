В ЗакС внесли инициативу о поддержке НКО, оказывающих психологическую помощь участникам СВО

Группа депутатов Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" внесла на рассмотрение парламента законопроект о предоставлении поддержки НКО, которые занимаются реабилитацией ветеранов боевых действий. Также в Заксобрании намерены поддержать некоммерческие организации, которые занимаются оказанием психологической помощи и трудовой адаптацией военнослужащих.

Поправки собираются внести в городской закон "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге". В нем пропишут такое направление деятельности:

"Социальная реабилитация, включая оказание психологической помощи, трудовая адаптация и профессиональная переподготовка ветеранов боевых действий, а также оказание психологической помощи членам семей ветеранов боевых действий и членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий", - говорится в тексте законопроекта.

Предполагается, что закон начнет действовать с 1 января 2026 года. Авторами документа выступили Всеволод Беликов, Игорь Высоцкий, Алексей Макаров, Анастасия Мельникова, Константин Чебыкин и Денис Четырбок.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру